Разрушена школа после ракетного обстрела в Житомире / фото УНИАН

В Украине создали Telegram-канал "Поиск пропавших" для тех, кто ищет близких, потерявшихся во время войны.

Об этом сообщает Госспецсвязи в своем Telegram.

Отмечается, что канал оперативно предоставляет информацию о потерявшихся взрослых и детях, которых нашли или которые потерялись.

Заходите на канал: https://t.me/poshuk_znyklyh

В запросе необходимо указать: 

  • имя и фамилия пропавшего человека
  • его год рождения
  • обстоятельства, при которых он исчез
  • когда в последний раз была связь с ним
  • его контактный номер

С помощью поисковой базы также можно будет найти взрослых, связь с которыми была потеряна, говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: