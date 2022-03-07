Разрушена школа после ракетного обстрела в Житомире / фото УНИАН
В Украине создали Telegram-канал "Поиск пропавших" для тех, кто ищет близких, потерявшихся во время войны.
Об этом сообщает Госспецсвязи в своем Telegram.
Отмечается, что канал оперативно предоставляет информацию о потерявшихся взрослых и детях, которых нашли или которые потерялись.
Заходите на канал: https://t.me/poshuk_znyklyh
В запросе необходимо указать:
- имя и фамилия пропавшего человека
- его год рождения
- обстоятельства, при которых он исчез
- когда в последний раз была связь с ним
- его контактный номер
С помощью поисковой базы также можно будет найти взрослых, связь с которыми была потеряна, говорится в сообщении.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В приложении "Дія" появилось украинское телевидение: как настроить и смотреть
- В Минцифры рассказали, как интернет Илона Маска Starlink поможет украинцам на войне
- В приложении появится радио: в Минцифре рассказали, как сейчас работает "Дія"
- В СНБО обнародовали список номеров, с которых звонят украинцам и распространяют дезинформацию
- Украинцы смогут переключаться между мобильными операторами: как это сделать