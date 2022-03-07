Канал оперативно предоставляет информацию о потерявшихся взрослых и детях, которых нашли или которые потерялись.

В Украине создали Telegram-канал "Поиск пропавших" для тех, кто ищет близких, потерявшихся во время войны.

Об этом сообщает Госспецсвязи в своем Telegram.

Отмечается, что канал оперативно предоставляет информацию о потерявшихся взрослых и детях, которых нашли или которые потерялись.

Заходите на канал: https://t.me/poshuk_znyklyh

В запросе необходимо указать:

имя и фамилия пропавшего человека

его год рождения

обстоятельства, при которых он исчез

когда в последний раз была связь с ним

его контактный номер

С помощью поисковой базы также можно будет найти взрослых, связь с которыми была потеряна, говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: