В текущем квартале это намерены сделать несколько крупных операторов.

В США начинают официально сворачивать мобильную связи третьего поколения - 3G.

Об этом сообщает CNN.

Отключение 3G-сетей осуществляется в рамках широкого плана по переходу на 4G и 5G. Компания AT&T уже отключилась. В текущем квартале то же самое намерены сделать T-Mobile и Verizon.

О том, что это произойдет, пользователей уведомляли в течение двух последних лет.

Чтобы ускорить переход без отключения абонентов, в AT&T бесплатно предоставляют на замену телефоны многим владельцам 3G-аппаратов.

Изменения затронут не только владельцев старых телефонов на Android и iPhone 5 и старше. Перестанут функционировать также беспроводные сигнализации и различное портативное медицинское оборудование, некоторые автомобильные системы.

Сеть 3G появилась в США в 2002 году. Позже мобильные операторы перешли на 4G и, недавно - на 5G. В AT&T утверждают, что в настоящее время менее 1% мобильного трафика приходится на 3G.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины отложило запуск 5G-связи на июль 2022 года.

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