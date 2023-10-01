Чтобы снизить опасность, необходимо изменить некоторые настройки экрана смартфона. Они встроены в Android-смартфоны и Айфоны по умолчанию.

Современные смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, но их активное использование дает серьезную нагрузку на глаза, и, как следствие, приводит к падению зрения. Да, есть специальные смартфоны с немерцающими OLED-экранами, по сути, это самые безопасные смартфоны для глаз, но их редко встретишь.

Если вы сами замечаете, что много времени проводите с гаджетом в руках, до той степени, что чувствуется усталость, стоит позаботиться о своих глазах. Чтобы минимизировать их усталость от экранов, необходимо изменить некоторые настройки экрана смартфона. Они встроены в Android-смартфоны и Айфоны по умолчанию.

Эти настройки смартфона помогут сберечь зрение

Большинство офтальмологов сходится во мнении, что смартфон лучше всего держать на расстоянии 40-60 сантиметров от глаз. Это считается безопасным расстоянием между глазами и смартфоном.

Видео дня

Впрочем, у многих пользователей это вызывает определенные трудности и еще больше заставляет прищуриваться и вглядываться в экран. И это фундаментальное правило: чем сильнее вы напрягаете глаза, тем выше риск ухудшения зрения.

Решение проблемы очевидное – увеличить размер шрифта (и масштабирование экрана, по желанию). Идем в настройки и по пути "Экран" → "Размер текста" выбираем для себя подходящий шрифт.

Другая, не менее важная настройка – "Автояркость", у которой ряд плюсов. Она не только позволяет продлить время работы батареи смартфона, но, вдобавок, избавляет пользователя от необходимости самостоятельно менять ползунок яркости при малейшем изменении освещения.

С включенной автояркостью ваш смартфон автоматически адаптирует яркость экрана к окружающей среде. С помощью датчиков света на передней панели устройство измеряет уровень освещенности и регулирует яркость экрана соответствующим образом.

И наконец, рекомендуется активировать функцию DC Dimming, которая в разы снижает нагрузку на глаза. Ее суть заключается в том, что она позволяет смартфону регулировать яркость экрана без мерцания путем изменения напряжения.

Настройки→ раздел "Экран" → Включаем "Устранение мерцания" или "DC Dimming".

Важно отметить, что эта функция доступна не во всех смартфонах, но если она есть, ее стоит обязательно включить.

Помимо настроек выше, для поддержания здоровья своих глаз рекомендуется проводить регулярные перерывы в использовании смартфона, особенно при продолжительном чтении или просмотре контента на экране. Также рекомендуется смотреть вдали на объекты в течение нескольких минут каждые 20-30 минут. Только таким образом можно снизить негативное воздействие смартфона на глаза и сохранить зрение в хорошем состоянии.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как очистить память на любом телефоне, не удаляя ничего нужного. И рассказывал, как проверить влагозащиту телефона, не погружая его в воду.

Вас также могут заинтересовать новости: