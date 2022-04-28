В Центре напомнили, что все услуги предоставляются бесплатно.

Украинцам напомнили, куда обращаться на предмет подключения Wi-Fi и телевидения в хранилищах и укрытиях. Чтобы экстренная информация и связь с родными оставались доступными на период войны.

Об этом говорится в телеграм-канале ЦПД при СНБО Украины.

Подключиться можно через провайдера:

"Воля" . Компания "Воля" вместе с "Дата Групп" подключают Wi-Fi и ТВ в Киеве или Киевской области в убежищах и укрытиях. Обратитесь по электронной почте ukrytia@volia.com или оставьте заявку на платформе https://wifi.kyivcity.gov.ua.

. Компания "Воля" вместе с "Дата Групп" подключают Wi-Fi и ТВ в Киеве или Киевской области в убежищах и укрытиях. Обратитесь по электронной почте ukrytia@volia.com или оставьте заявку на платформе https://wifi.kyivcity.gov.ua. "Киевстар" . Компания "Киевстар" обеспечивает подключение Wi-Fi по всей Украине. Чтобы подключить WI-FI в укрытии, следует обратиться с запросом на электронный адрес wifi@kyivstar.net, указав контакты и адрес подключения.

В Центре пишут, что технический специалист компании свяжется по подключению в течение нескольких дней.

В целом же Киевстар уже подключил более 830 бомбоубежищ и укрытий в 38 городах Украины, но готов предоставлять услугу в каждом из 124 населенных пунктов, где есть сеть "Домашний Интернет" от Киевстар.