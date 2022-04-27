Технология оборудования Starlink предоставляется сельским советам для того, чтобы они могли устанавливать его в школах, библиотеках, амбулаториях.

Минцифры раздает спутниковый интернет Starlink от Илона Маска на Черниговщине.

Об этом во время телемарафона сообщил руководитель направления развития мобильного интернета Министерства цифровой трансформации Станислав Прибитько.

"Мы именно сейчас с командой едем по Черниговской области и предоставляем сельским советам оборудование Starlink для того, чтобы они могли устанавливать его в школах, библиотеках, амбулаториях и раздавать связь людям. Поскольку сейчас для всех нас очень важно владеть информацией и звонить своим родственникам с помощью месседжеров, чтобы узнать здоровы ли они, все ли у них хорошо", – сказал Прибитько.

Известно, что с 28 февраля Украина получила более 10 тыс. терминалов для спутникового интернета Starlink, помощь Илона Маска в войне с Россией. Ими пользуются военные, "Укрзализныця" и интернет-провайдеры.

Позже по инициативе Госспецсвязи было принято решение на период военного положения в Украине разрешить использование спутникового интернета Starlink всем желающим.

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