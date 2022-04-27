Как работает Starlink в Украине / фото ua.depositphotos.com

Минцифры раздает спутниковый интернет Starlink от Илона Маска на Черниговщине.

Об этом во время телемарафона сообщил руководитель направления развития мобильного интернета Министерства цифровой трансформации Станислав Прибитько.

"Мы именно сейчас с командой едем по Черниговской области и предоставляем сельским советам оборудование Starlink для того, чтобы они могли устанавливать его в школах, библиотеках, амбулаториях и раздавать связь людям. Поскольку сейчас для всех нас очень важно владеть информацией и звонить своим родственникам с помощью месседжеров, чтобы узнать здоровы ли они, все ли у них хорошо", – сказал Прибитько.

Известно, что с 28 февраля Украина получила более 10 тыс. терминалов для спутникового интернета Starlink, помощь Илона Маска в войне с Россией. Ими пользуются военные, "Укрзализныця" и интернет-провайдеры. 

Позже по инициативе Госспецсвязи было принято решение на период военного положения в Украине разрешить использование спутникового интернета Starlink всем желающим.

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