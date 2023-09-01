Будущий конкурент Galaxy S23 и ASUS Zenfone 10 на сокращающемся рынке миниатюрных смартфонов.

В 2023 году на рынке очень редко можно встретить компактный смартфон – не кнопочного "малыша", а именно полноценный флагман. Sony презентовала новое поколение компактов Xperia, которым комфортно пользоваться одной рукой.

Свежий Xperia 5 V лишился телеобъектива, но получил увеличенный основной сенсор. А еще самый актуальный процессор Snapdragon 8 Gen 2 и Gorilla Glass Victus 2, пишет GMSArena.

Характеристики Sony Xperia 5 V:

Дисплей: 6,1", 2520×1080 (21:9), 120 Гц, Gorilla Glass Victus 2.

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 3,2 ГГц, Adreno 740.

Память: 8 ГБ оперативной, 128 ГБ пользовательской, слот для microSDXC.

Камера: основная (48 Мп, f/1,9, 84°), широкоугольная (12 Мп, f/2,2, 123°).

Аккумулятор: 5000 мАч, USB Power Delivery, 30 Вт.

Телефон прибавил в весе на 11 грамм и стал немного толще, чем раньше, тем не менее, он все еще выглядит очень миниатюрным. На сокращающемся рынке компактных флагманов гаджет сможет конкурировать с Samsung Galaxy S23 и ASUS Zenfone 10.

Также Sony, один их немногих производителей флагманов, который все еще выпускает телефоны с 3,5-мм аудиоразъемом. Еще Xperia 5 V имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP68, 12-МП селфи-камеру и слот для карты microSDXC.

Продажи смартфона начнутся в конце месяца за 999 евро (~40 000 грн). Предзаказы уже открыты.

А меж тем в топе самых производительных Android-смартфонов появился новый "король". Актуальный рейтинг AnTuTu возглавил OnePlus Ace 2 Pro, который работает на разогнанном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Стоит он при этом чуть дороже $400.

Также УНИАН рассказывал о новом Android-смартфоне, который будет получать обновления 8 лет и легко ремонтируется. Стоит он заметно дороже конкурентных моделей, но после покупки можно не переживать об обновлении смартфона минимум до 2031 года.

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