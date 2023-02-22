Первые получили активный шумодав, а вторые работают от одного заряда до 50 часов.

Каталог полноразмерных наушников компании Sony пополнился двумя моделям, которые имеют потенциал быть одними из лучших по соотношению цены и качества: WH-CH720N и WH-CH520 оценили в $150 и $60 соответственно.

Первые получили активный шумодав, работу которого обеспечивает интегрированный процессор Sony V1 – точно такой же стоит в 400-долларовых WH-1000XM5. К слову, они известны одной из лучших реализаций активного шумоподавления на рынке.

Кроме того, WH-CH720N предлагают и неплохую автономность до 35 часов и поддержку технологии улучшения качества сжатой музыки Digital Sound Enhancement Engine (DSEE). Вдобавок, WH-CH720N – самые легкие накладные наушники Sony с активным шумоподавом, модель весит всего 192 г (вместо 250 г. у WH-1000XM5).

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Модель WH-CH520 активного шумоподавления не имеет, зато стоит почти в три раза дешевле WH-CH720N и работает от одного заряда до 50 часов.

Обе модели поддерживают технологии Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair для мгновенного подключения к устройствам на базе ОС Android и Windows. Доступные расцветки одинаковы: черная, синяя и белая. Продажи начнутся весной этого года.

Как выбрать хорошие наушники в 2023 году

УНИАН делился советами, как правильно подобрать наушники, чтобы не пожалеть о покупке. При покупке наушников наличие качественного звука, безусловно, является главным приоритетом, но выделяющийся дизайн и дополнительные "фишки" тоже не будут лишними.

Если вы в поисках наушников для спорта или бега, вам может быть интересна подборка лучших моделей, которые актуальны для покупки в 2023 году. В топе ожидаемо AirPods Pro 2, но в подборку также вошли модели от Bose Anker и других производителей.

Если же вы в поисках чего-то оригинального, ранее в ассортименте Logitech появились наушники с амбушюрами, которые "плавятся" в ушах, тем самым принимая идеальную для своего владельца форму. А у Xiaomi есть беспроводные наушники, которые передают звук не в уши, а в череп.

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