За последние несколько лет камерофоны сделали огромный прорыв в качестве получаемых снимков, но все равно не дотягивают до уровня зеркалок.

Смартфоны превзойдут по качеству профессиональные камеры не позднее 2024 года. Таким прогнозом поделился президент и главный исполнительный директор Sony Semiconductor Тероши Симидзу.

Этого получится добиться за счет сочетания большей диафрагмы, новой структуры пикселей и технологий искусственного интеллекта, передает Nikkei xTech.

Вместе с тем Симидзу считает что судя по текущему прогрессу в разработке, примерно к 2030 смартфоны "осилят" эксклюзивные функции современных профессиональных камер. Среди них – съемка в 8K, сверхскоростная серийная съемка и размытие фона с использованием датчиков ToF.

Отметим, что на сегодняшний день Sony производит одни из самых лучших и дорогих камерофонов на рынке. К 2023 году компания планирует расширить площадь смежных производственных площадей на 60%, а также нарастить производство датчиков изображения для смартфонов.

iPhone 13 Pro проиграл Android-смартфону в сравнении камер

Ранее блогер провел сравнение работы камер топового смартфона от Apple – iPhone 13 Pro, – с флагманом Oppo Find X5 Pro, который многие называют лучшим мобильных девайсом компании на сегодня.

Отмечается, что iPhone от Oppo "отделяют годы", несмотря на то, что камеры до сих пор считаются одной из главных фишек "яблочных" флагманов. Инсайдеры пишут, что Apple планирует вновь вернуть лидирующие позицию с выходом iPhone 14, в которой компания откажется от 12-МП датчика изображения в пользу сенсора разрешением 48 Мп.

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