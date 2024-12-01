Для многих популярных моделей, включая Poco F4 и Redmi Note 12, нынешняя версия ОС станет последней.

Хотя Xiaomi только-только представила HyperOS 2 на базе Android 15 и начала рассылать обновление для глобальных моделей, в интернете уже появился перечень смартфонов и планшетов производителя, которые получат поддержку Android 16.

Всего в перечне 59 моделей Xiaomi, Redmi и Poco. Список неофициальный, но он составлен в соответствии с нынешней политикой обновления ПО аппаратов китайского производителя. В прошлому Xiaomi объявила о продлении периода поддержки своих устройств до четырех лет обновлений ОС и пяти лет патчей безопасности.

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Мы уже знаем, что Google планирует выпустит Android 16 гораздо раньше, чем вышла Android 15 и предыдущие версии. В следующем году пользователям не придется ждать наступления осени: новая ОС выйдет уже во втором квартале (апреле-июне) 2025 года.

Что нового будет в Android 16? Журналисты Android Authority рассказывают, что в новой ОС появится полностью переработанная панель уведомлений и быстрых настроек, а режим "Не беспокоить" переделают настолько, что даже название будет иным.

Актуальная версия Android 15 вышла 15 октября для устройств Pixel. Остальным юзерам придется ждать до конца года, пока их производители адаптируют ОС под фирменные оболочки. А если у вас Samsung, то ждать придется до середины января 2025-го.

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