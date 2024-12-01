Хотя Xiaomi только-только представила HyperOS 2 на базе Android 15 и начала рассылать обновление для глобальных моделей, в интернете уже появился перечень смартфонов и планшетов производителя, которые получат поддержку Android 16.
Всего в перечне 59 моделей Xiaomi, Redmi и Poco. Список неофициальный, но он составлен в соответствии с нынешней политикой обновления ПО аппаратов китайского производителя. В прошлому Xiaomi объявила о продлении периода поддержки своих устройств до четырех лет обновлений ОС и пяти лет патчей безопасности.
Ищите свой смартфон ниже:
Xiaomi
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi MIX FLIP
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi MIX FOLD 4
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro
Redmi
- Redmi 12
- Redmi 12 5G
- Redmi 13
- Redmi 13 5G
- Redmi 13C 5G
- Redmi 13R
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Redmi A3 Pro
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K70E
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi Note 13 Pro Plus
- Redmi Note 13R
- Redmi Note 14
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro Plus
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad SE 4G
- Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi
- Redmi Turbo 3
Poco
- Poco C75
- Poco F5 Pro
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco M6
- Poco M6 Plus 5G
- Poco M6 Pro
- Poco M6 Pro 4G
- Poco Pad
- Poco X6 5G
- Poco X6 Pro
Мы уже знаем, что Google планирует выпустит Android 16 гораздо раньше, чем вышла Android 15 и предыдущие версии. В следующем году пользователям не придется ждать наступления осени: новая ОС выйдет уже во втором квартале (апреле-июне) 2025 года.
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