Microsoft уже скоро прекратит поддержку сразу 7 версий Windows: что нужно сделать

В октябре без поддержки останутся Windows 11 21H2 и 22H2. В Microsost считают, что операционные системы достаточно устаревшие.

Microsoft приготовила неприятный сюрприз тем, кто не любит обновляться. Как стало известно, сразу 7 вариантов Windows 11 перестанет получать апдейты с обновлениями безопасности уже в следующем месяце.

Как информирует портал IT Home, если на вашем ПК установлена версия Windows 11 21H2 или 22H2, то после 8 октября 2024 года ежемесячные обновления безопасности больше не будут выпускаться. Разумеется, пользователи смогут продолжить пользоваться этими модификациями, но отсутствие актуальных обновлений и патчей сделает их использование менее безопасным.

Вот список версий, которые больше не будут поддерживаться:

Windows 11 22H2 Home;

Windows 11 22H2 Pro;

Windows 11 22H2 Pro для образовательных учреждений;

Windows 11 22H2 Pro для рабочих станций;

Windows 11 22H2 SE;

Windows 11 21H2 Enterprise Edition;

Windows 11 21H2 IoT Enterprise Edition.

Если на вашем устройстве установлен современный процессор с поддержкой всех необходимых технологий, то вместо устаревших версий в принудительном порядке установится актуальная на сегодня Windows 11 23H2. Во всех остальных случаях пользователи просто потеряет возможность получать обновления безопасности.

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Чтобы узнать, какая версия Windows 11 установлена на вашем компьютере, нужно зайти в настройки, выбрать вкладку "Система", а затем нажать "О системе". Если у пользователя до сих пор установлена модификация 21H2 или 22H2, то рекомендуется запустить обновление системы вручную.

Ожидается, что выпущенная этой осенью Windows 11 24H2 станет последним крупным обновлением перед выпуском ОС Windows 12. Оно принесет много новых ИИ-фишек, переработанный интерфейс с "плавающей" панелью задач и много чего еще.

Цифры показывают, что в последние пару месяцев пользователи стали чаще переходить с Windows 10 на Windows 11. Актуальная операционная система захватила почти треть всего сегмента, а среди геймеров она и вовсе самая популярная.

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