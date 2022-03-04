Теперь в случае тревоги уведомления в приложении будут поступать со специальным звуком.

Приложение "Киев Цифровой" изменило звуковой сигнал для оповещений воздушной тревоги.

Об этом сообщает в Telegram команда "Киев Цифровой".

Отмечается, что теперь в случае тревоги оповещения будут поступать со специальным звуком. Чтобы услышать его, нужно увеличить громкость звука в телефоне и включить звуковые оповещения для "Киев Цифровой".

Как включить звуковые уведомления на iOS?

Выберите "Параметры" - "Киев цифровой" - "Оповещение" и включите "Звуки" кнопкой-переключателем.

Как включить звуковые уведомления на Android?

Выберите "Настройки" - "Программы" - "Киев Цифровой" - "Уведомления" и включите "Разрешить звук" кнопкой-переключателем.

Обновленная версия уже доступна в App Store и Google Play. Также обновить приложение можно по ссылке.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве создали карту работающих аптек.

Вас также могут заинтересовать новости: