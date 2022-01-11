Так можно будет закрепить нужные публикации.

В Instagram тестируют функцию "Редактировать сетку": она позволит менять порядок публикаций в профиле пользователя.

Новую опцию заметил разработчик Алессандро Палуцци и сообщил о ней в Twitter.

Стандартно сетка отсортирована по дате добавления: чем новее пост, тем он выше. Теперь можно будет переставить публикации на любые места, в выбранном владельцем аккаунта порядке. Еще с новой функцией можно будет закрепить нужные посты в верхней части профиля.

Выглядеть это будет примерно так:

Пока функция доступна ограниченному количеству пользователей. В ближайшее время она появится для всех желающих.

Читайте такжеShazam запускает веб-версию для ПК: искать музыку теперь можно прямо в браузереРанее сообщалось, что в 2022 году основным направлением Instagram'а станет развитие видеоконтента – компания серьезно настроена составить конкуренцию TikTok. В частности, в сервисе Reels появится еще больше функций, а новый раздел "Видео" совместит в себе видеоконтент из ленты и IGTV.

Напомним, в начале января в Instagram наконец вернули хронологическую ленту постов. Чтобы выбрать порядок отображения публикаций в ленте, нажмите на значок "инсты" в главном меню приложения.

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