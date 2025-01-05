Xiaomi завершила первую фазу обновления своих устройств до HyperOS 2 на базе Android 15. Всего на данный момент новую прошивку за пределами Китая получили 25 моделей смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и Poco.
Профильный портал XiaomiTime опубликовал список устройств, которые уже можно обновить до HyperOS 2:
- Xiaomi 14;
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T;
- Xiaomi 14T Pro;
- Xiaomi 13T;
- Redmi 13/Poco M6;
- Redmi Note 12;
- Redmi 13C/Poco C65;
- Redmi 12 5G/Poco M6 Pro 5G;
- Redmi 12;
- Redmi Note 13 Pro 5G;
- Redmi Note 13 Pro+ 5G;
- Redmi 12 4G;
- Redmi Note 13 4G;
- POCO F6 Pro;
- POCO X6;
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
- Redmi Pad Pro 5G;
- Poco Pad/Redmi Pad Pro.
Старт развертывания обновления для смартфонов из второй партии состоится в ближайшие месяцы. На него могут рассчитывать владельцы:
- Линейки Xiaomi 12;
- Линейки Xiaomi 12S;
- Линейки Xiaomi 11;
- Xiaomi MIX FOLD 2;
- Xiaomi Civi 2 и Civi 3;
- Линейки Redmi K50;
- Линейки Redmi Note 13;
- Линейки Redmi Note 12;
- Redmi Note 11T Pro и Note 11T Pro+;
- Линейки Redmi 14;
- Линейки Redmi 13;
- Линейки Redmi 12.
Старт развертывания HyperOS 2 в Китае состоялся еще в октябре 2024 года. Список устройств, которые получат обновление, стал известен заранее. В этом списке нет девайсов, которые компания признала устаревшими и прекратила поддержку. К примеру, популярные Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.
HyperOS 2 стала быстрее, плавнее и надежнее, говорят в Xiaomi. Также новая оболочка получила набор ИИ-функций Xiaomi XyperAI. Нейросети научились работать с текстом, создавать картинки по тексту и делать "кинематографические" экраны блокировки на основе пользовательских видео.
Напомним, в начале января Xiaomi представила первый смартфон 2025 года – и это настоящий "топ за свои деньги". За производительность в нем отвечает новенький MediaTek Dimensity 8400-Ultra, который по мощности почти не уступает экс-флагманскому Snapdragon 8 Gen 3.
Компания также работает над запуском флагмана Xiaomi 15 Ultra, который будет конкурировать с iPhone 16 Pro Max и будущим Galaxy S25 Ultra. Смартфон должны официально представить в феврале вместе с глобальным релизом Xiaomi 15.