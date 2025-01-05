Всего на данный момент HyperOS 2 за пределами Китая получили 25 моделей смартфонов и планшетов китайского производителя.

Xiaomi завершила первую фазу обновления своих устройств до HyperOS 2 на базе Android 15. Всего на данный момент новую прошивку за пределами Китая получили 25 моделей смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и Poco.

Профильный портал XiaomiTime опубликовал список устройств, которые уже можно обновить до HyperOS 2:

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T;

Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi 13T;

Redmi 13/Poco M6;

Redmi Note 12;

Redmi 13C/Poco C65;

Redmi 12 5G/Poco M6 Pro 5G;

Redmi 12;

Redmi Note 13 Pro 5G;

Redmi Note 13 Pro+ 5G;

Redmi 12 4G;

Redmi Note 13 4G;

POCO F6 Pro;

POCO X6;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;

Redmi Pad Pro 5G;

Poco Pad/Redmi Pad Pro.

Старт развертывания обновления для смартфонов из второй партии состоится в ближайшие месяцы. На него могут рассчитывать владельцы:

Видео дня

Линейки Xiaomi 12;

Линейки Xiaomi 12S;

Линейки Xiaomi 11;

Xiaomi MIX FOLD 2;

Xiaomi Civi 2 и Civi 3;

Линейки Redmi K50;

Линейки Redmi Note 13;

Линейки Redmi Note 12;

Redmi Note 11T Pro и Note 11T Pro+;

Линейки Redmi 14;

Линейки Redmi 13;

Линейки Redmi 12.

Старт развертывания HyperOS 2 в Китае состоялся еще в октябре 2024 года. Список устройств, которые получат обновление, стал известен заранее. В этом списке нет девайсов, которые компания признала устаревшими и прекратила поддержку. К примеру, популярные Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.

HyperOS 2 стала быстрее, плавнее и надежнее, говорят в Xiaomi. Также новая оболочка получила набор ИИ-функций Xiaomi XyperAI. Нейросети научились работать с текстом, создавать картинки по тексту и делать "кинематографические" экраны блокировки на основе пользовательских видео.

Напомним, в начале января Xiaomi представила первый смартфон 2025 года – и это настоящий "топ за свои деньги". За производительность в нем отвечает новенький MediaTek Dimensity 8400-Ultra, который по мощности почти не уступает экс-флагманскому Snapdragon 8 Gen 3.

Компания также работает над запуском флагмана Xiaomi 15 Ultra, который будет конкурировать с iPhone 16 Pro Max и будущим Galaxy S25 Ultra. Смартфон должны официально представить в феврале вместе с глобальным релизом Xiaomi 15.

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