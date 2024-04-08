Корпус Oppo A3 Pro защищен по стандарту IP69, так что он не боится ни воды, ни пыли, ни экстремальных температур.

Компания Oppo готовит смартфон Oppo A3 Pro. Это девайс среднего ценового сегмента с уникальной фичей, которой нет ни у одного конкурента. В преддверии презентации производитель поделился некоторыми характеристиками телефона.

Главная особенность Oppo A3 Pro – его долговечность и прочность. Смартфон сможет похвастаться корпусом с рейтингом IP69, которого нет даже у ведущих флагманов отрасли. Для сравнения, Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro имеют степень защиты IP68.

IP69 – высший уровень защиты от пыли и воды для потребительских устройств. Гаджеты со степенью защиты IP69 предназначены для работы в чрезвычайно суровых условиях, в том числе с частым воздействием воды и пыли. Такая фича обычно встречается у неубиваемых смартфонов, поэтому "середнячок" Oppo – действительно уникальный аппарат.

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Также в Oppo говорят, что корпус будет довольно прочным, чтобы выдерживать падения и удары без каких-либо последствий.

Помимо впечатляющей водозащиты, смартфон выйдет с 6,7-дюймовым OLED-экраном и частотой 120 Гц, чипсетом Dimensity 7050, до 12 ГБ ОЗУ и основным датчиком на 64 МП. Полноценная презентация Oppo A3 Pro пройдет 12 апреля в Китае.

Ранее на рынке был представлен Motorola Edge 50 Pro, первый смартфон с сертификацией Pantone: это означает, что аппарат способен максимально реалистично передавать цвета и оттенки кожи. Это особенно важно для портретной съемки.

А популярный бенчмарк AnTuTu составил актуальный рейтинг самых мощных смартфонов – запаса производительности у каждого из хватит на много лет. Первые три места занимают устройства Asus, Oppo и iQOO.

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