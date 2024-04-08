Компания Oppo готовит смартфон Oppo A3 Pro. Это девайс среднего ценового сегмента с уникальной фичей, которой нет ни у одного конкурента. В преддверии презентации производитель поделился некоторыми характеристиками телефона.
Главная особенность Oppo A3 Pro – его долговечность и прочность. Смартфон сможет похвастаться корпусом с рейтингом IP69, которого нет даже у ведущих флагманов отрасли. Для сравнения, Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro имеют степень защиты IP68.
IP69 – высший уровень защиты от пыли и воды для потребительских устройств. Гаджеты со степенью защиты IP69 предназначены для работы в чрезвычайно суровых условиях, в том числе с частым воздействием воды и пыли. Такая фича обычно встречается у неубиваемых смартфонов, поэтому "середнячок" Oppo – действительно уникальный аппарат.
Также в Oppo говорят, что корпус будет довольно прочным, чтобы выдерживать падения и удары без каких-либо последствий.
Помимо впечатляющей водозащиты, смартфон выйдет с 6,7-дюймовым OLED-экраном и частотой 120 Гц, чипсетом Dimensity 7050, до 12 ГБ ОЗУ и основным датчиком на 64 МП. Полноценная презентация Oppo A3 Pro пройдет 12 апреля в Китае.
Ранее на рынке был представлен Motorola Edge 50 Pro, первый смартфон с сертификацией Pantone: это означает, что аппарат способен максимально реалистично передавать цвета и оттенки кожи. Это особенно важно для портретной съемки.
А популярный бенчмарк AnTuTu составил актуальный рейтинг самых мощных смартфонов – запаса производительности у каждого из хватит на много лет. Первые три места занимают устройства Asus, Oppo и iQOO.