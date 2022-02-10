Франц фон Хольцхаузен, руководитель отдела дизайна Tesla, посетовал на то, что Apple не предлагает ничего, что стоило бы "с нетерпением ждать".
Об этом шла речь во время его подкаст-интервью со Спайком Ферестеном из Spike’s Car Radio.
Хольцхаузен сказал, что устройства Apple - просто "небольшая доработка того же самого".
"Печальная часть продуктов Apple сейчас заключается в том, что ждать нечего. Я чувствую, что это просто продолжение. Это просто небольшая доработка того же самого", - сказал он, добавив, что от того, что делает компания трудно получить вдохновение и мотивацию.
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В то же время Хольцхаузен признался, что носит Apple Watch. Правда, это он оправдал тем, что они полезны для фитнеса.
Отметим, Хольцхаузен отвечает за разработку Tesla Model S, Model 3, Model X и Model Y. Также его робота - футуристичный Cybertruck.
До Tesla он работал начальником отдела дизайна в Mazda. К компании Илона Маска присоединился в 2008 году.
Накануне творение Хольцхаузена, обновленный Cybertruck, показали "вживую".