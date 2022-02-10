В то же время он признался, что носит Apple Watch.

Франц фон Хольцхаузен, руководитель отдела дизайна Tesla, посетовал на то, что Apple не предлагает ничего, что стоило бы "с нетерпением ждать".

Об этом шла речь во время его подкаст-интервью со Спайком Ферестеном из Spike’s Car Radio.

Хольцхаузен сказал, что устройства Apple - просто "небольшая доработка того же самого".

"Печальная часть продуктов Apple сейчас заключается в том, что ждать нечего. Я чувствую, что это просто продолжение. Это просто небольшая доработка того же самого", - сказал он, добавив, что от того, что делает компания трудно получить вдохновение и мотивацию.

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В то же время Хольцхаузен признался, что носит Apple Watch. Правда, это он оправдал тем, что они полезны для фитнеса.

Отметим, Хольцхаузен отвечает за разработку Tesla Model S, Model 3, Model X и Model Y. Также его робота - футуристичный Cybertruck.

До Tesla он работал начальником отдела дизайна в Mazda. К компании Илона Маска присоединился в 2008 году.

Накануне творение Хольцхаузена, обновленный Cybertruck, показали "вживую".

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