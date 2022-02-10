Шеф-дизайнер Tesla розкритикував Apple / фото twitter.com/woodhaus2

Франц фон Хольцхаузен, руководитель отдела дизайна Tesla, посетовал на то, что Apple не предлагает ничего, что стоило бы "с нетерпением ждать".

Об этом шла речь во время его подкаст-интервью со Спайком Ферестеном из Spike’s Car Radio.

Хольцхаузен сказал, что устройства Apple - просто "небольшая доработка того же самого".  

"Печальная часть продуктов Apple сейчас заключается в том, что ждать нечего. Я чувствую, что это просто продолжение. Это просто небольшая доработка того же самого", - сказал он, добавив, что от того, что делает компания трудно получить вдохновение и мотивацию.

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В то же время Хольцхаузен признался, что носит Apple Watch. Правда, это он оправдал тем, что они полезны для фитнеса.

Отметим, Хольцхаузен отвечает за разработку Tesla Model S, Model 3, Model X и Model Y. Также его робота - футуристичный Cybertruck. 

До Tesla он работал начальником отдела дизайна в Mazda. К компании Илона Маска присоединился в 2008 году.

Накануне творение Хольцхаузена, обновленный Cybertruck, показали "вживую".

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