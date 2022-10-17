В самой компании подчеркнули, что данное приобретение поможет создать "непреложную экосистему, в которой приветствуются все мнения".

Известный американский рэпер Канье Уэст покупает Parler, социальную сеть, которая позиционирует себя как альтернатива Twitter со "свободой слова".

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, в котором отмечается, что они заключили принципиальное соглашение с рэпером, которое, как ожидается, должно быть закрыто до конца года, пишет The Verge.

В мире, где консервативные взгляды считаются спорными, мы должны убедиться, что у нас есть право на свободное самовыражение – сказал Канье Уэст в заявлении для прессы. Видео дня

В самой компании подчеркнули, что данное приобретение поможет создать "непреложную экосистему, в которой приветствуются все мнения".

Parler – что это за соцсеть и причем здесь Трамп

Parler – это американский сервис микроблогов по типу твиттера, который запустился в 2018 году. Пик ее популярности пришелся на осень 2020 года, когда большинство американских консерваторов объявило о массовом уходе из твиттера и фейсбука в пользу Parler.

Всему причиной – политика первых двух в отношении свободы слова и непосредственно Дональда Трампа в период избирательной кампании в США-2020. В частности, в твиттер-аккаунте тогдашнего президента большую часть его высказываний администрация соцсети активно помечала как "непроверенную".

В одно время соцсеть была самым скачиваемым приложением на территории США. Правда, уже в декабре, после выборов, аудитория сервиса сократилась и взрывной ее рост остался в прошлом.

Сами создатели описывают ее как "соцсеть со свободой слова, где вы можете свободно говорить и открыто выражать свое мнение". В ней куда более свободные рекомендации относительно того, что пользователи могут постить, а модерации публикаций как таковой нет.

По сути, это тот же твиттер, но про бизнес и политику. Parler крайне консервативен, в немалой степени из-за его популярности среди ультраправых пользователей, публикующих соответствующий контент.

Зачем Канье Весту Parler

О том, что рэпер принял решение приобрести Parler стало известно через неделю после того, как его страницы Twitter и Instagram были заблокированы за нарушение политики сервисов. Некоторые пользователи и представители платформ усмотрели в его постах антисемитские высказывания.

В последние годы Канье выражает активную поддержку правой политике, но его заявления также часто перерастают в споры и заговоры. Ранее в этом месяце он оказался в центре скандала, надев вместе с американской активисткой Кэндис Оуэнс кофты с надписью White Lives Matter ("Жизни белых имеют значение").

В 2016 году музыканту было диагностировано биполярное расстройство, и с тех пор он открыто говорил о своих проблемах с психическим здоровьем. В 2019 году он сказал, что во время маниакальных эпизодов он становится "гиперпараноиком в отношении всего и всех".

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