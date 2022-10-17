Большинство из них устранить не составит труда, но иногда единственным решением будет только замена аккумулятора.

Существует десяток если не десятки причин, по которым ваш смартфон может перестать заряжаться или делать это не в полную силу – от повреждения USB-кабеля и износа аккумулятора до банального засорения порта зарядки мусором.

УНИАН составил список самых часто встречаемых причин, устранить которые не составит труда.

Проверьте, в каком состоянии USB-кабель

В большинстве случаев причина снижения скорости подзарядки кроется в самом USB-кабеле. Особенно, если это зарядный кабель, которым был с вами длительное время. Эти аксессуары проходят через множество испытаний в течение своей жизни: поездки, спутывания-распутывания, механические повреждения и т.д.

Видео дня

Для начала внимательно осмотрите зарядный кабель и посмотрите, нет ли признаков значительного износа. "Виновниками" могут быть любые разрывы, изгибы, царапины или повреждения. К сожалению, единственным решением этой проблемы является банально покупка нового кабеля.

А что насчет адаптера

То же самое касается и адаптера, или зарядного блока, который вставляется в розетку. Любые погнутые заглушки или треснутые участки могут быть верным признаком того, что пора с ним прощаться.

Проверьте гнездо зарядки телефона

Довольно часто все намного проще и причина кроется в том, что порт зарядки засорился мусором, и кабель не может нормально войти в него. Загляните туда и посмотрите, нет ли там пыли или пуха. Если да, выскоблите ее любым тонким предметом, будь, то зубочисткой, палочкой для коктейлей или иголкой.

Всегда используйте оригинальные зарядные устройства

Меняли ли вы зарядные устройства или USB-кабели с тех пор, как приобрели телефон? Если да, то, скорее всего вы используете неоригинальное зарядное устройство с недостаточно высокой силой выходного тока.

Обычно у бюджетных смартфонов без поддержки ускоренной зарядки оригинальные адаптеры имеют силу тока от 1 до 2 А. Поэтому изучите характеристики своего телефона, взглянув на мелкий шрифт на самом заряднике или в характеристиках смартфона, и приобретите подходящие аксессуары с идентичной силой выходного тока или же более высокой.

Не стоит пользоваться телефоном во время зарядки

Если большую часть дн вы проводите в телефоне, то вы наверняка не даете ему отдохнуть и во время зарядки. Использование телефона при подключении к сети может потребовать слишком много ресурсов и замедлить зарядку аккумулятора.

Дайте ему перерыв! Как вариант, переключитесь на планшет или любое другое устройство.

Аккумуляторы неизбежно изнашиваются со временем

Возможно, аккумулятор просто отжил свое и пора бы его поменять. Эта проблема особенно актуальна для смартфонов, активно используемых в течение 3–4 лет.

Как проверить состояние батареи Android смартфона, чтобы понять, нужно ли менять ее, мы рассказывали в отдельной заметке.

Возможно, пора задуматься о замене смартфона

Как бы грустно это ни звучало, срок службы любого устройства подходит к концу. Если ваш смартфон еле заряжается и из последних сил удерживает заряд, и вы перепробовали все вышеперечисленные методы, возможно, пришло время, наконец, отпустить его.

Если вы в поисках бюджетного смартфона, который не ударит по карману, рекомендуем обратить внимание на топ лучших смартфонов, выпущенных в последние несколько лет, которые сейчас продаются дешевле $150.

Вас также могут заинтересовать новости: