Речь идет о возможности публикации "Историй" по аналогии с Instagram.

Недавно Telegram анонсировал появление в мессенджере Stories по аналогии с Instagram. Как выяснилось, их смогут публиковать только Premium-подписчики. По крайней мере, в первое время.

Как сообщает Telegram Info, количество "сторис" в день будет ограничено, а Premium-подписчики смогут ограничивать время просмотра историй.

Другие подробности о механизме работы историй в Telegram:

Видео дня

"истории" можно будет записывать с передней и задней камеры смартфона одновременно.

в настройках конфиденциальности можно будет установить запрет на копирование Stories при помощи скриншотов и захват экрана.

некоторые элементы Stories, например, подписи и эмодзи, можно будет редактировать после публикации.

отвечать на "истории" можно будет анонимно.

Истории уже появились в последней бета-сборке мессенджера. В ближайшие пару недель их должны добавить и в релизную версию.

Телеграмм запустил премиум-подписку: что она дает

Летом 2022 года в мессенджере появилась платная версия. Премиум-подписчики получают специальный бейдж в виде звезды рядом с именем, дополнительные стикеры и реакции, возможность расшифровки аудио- и видеосообшение в текст и многое другое.

На старте стоимость подписки Premium стоила $5,99 в месяц, но с того времени подешевела больше, чем вдвое – до $2,49.

Ранее УНИАН рассказывал, как перенести переписку из других мессенджеров в Telegram. В 2023 году для этого нужно сделать буквально пару кликов и свайпов.

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