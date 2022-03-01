Плановых отключений украинцев от мобильной связи не будет.

В Министерстве внутренних дел предоставили разъяснения к сообщениям о том, что российские оккупационные войска планируют заглушить украинскую мобильную связь и интернет, чтобы заменить ее своим сигналом.

Как отметили в пресс-службе МВД, вражеские войска могут отключить украинскую связь на захваченных территориях, отключив или разрушив базовые станции.

Но запустить свой сигнал большей мощности, к которому присоединятся телефоны украинских пользователей, - не могут.

"Чтобы транслировать на украинскую территорию свой сигнал, им нужен достаточно сильный передатчик, благодаря которому можно обеспечить покрытие сигналом на несколько километров. Однако то, что такими образом может быть заменен сигнал украинских операторов на всей территории — неправда! Если ваш телефон "захочет" присоединиться к этой сети — вы сразу получите уведомление об роуминг", - говорится в сообщении.

Министерство повторно отмечает, что плановых отключений украинцев от мобильной связи не будет. Госспецсвязи на постоянном контакте с украинскими операторами мобильной связи и следит за тем, чтобы украинцы могли получить доступ к звонкам и интернету.

"От аварий, действий диверсантов или повреждения оборудования вражеским огнем никто не застрахован. Однако операторы вместе с представителями органов государственной власти обеспечивают оперативное восстановление поврежденной техники и возобновление доступа граждан к сетям", - отметили в МВД.

Также акцентируют, что наши военные и руководство государства пользуются специальной защищенной связью гарантированной устойчивости. Он не может быть прерван, а звонки - перехваченными.

Ранее Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила, что в местах где происходят или происходили боевые действия возможны перебои с мобильной связью и интернетом.

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