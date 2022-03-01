Проблемы связаны с повреждением объектов инфраструктуры операторов.

В местах, где происходят или происходили боевые действия, возможны перебои с мобильной связью и интернетом.

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Это связано с тем, что вследствие нашего героического сопротивления может страдать инфраструктура операторов. Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи контролирует ситуацию", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что служба плодотворно сотрудничает с операторами и провайдерами.

"Связь является чрезвычайно важной в тех условиях, в которых Украина находится сейчас. Кроме того, в настоящее время операторы фиксируют большие нагрузки на сети, поэтому возможны перебои со связью", - добавили в службе.

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