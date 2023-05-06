Причина новой тенденции – чтобы не испытывать постоянный соблазн зависать в соцсетях и отвлекаться от дел.

Обычные кнопочные телефоны вновь обрели актуальность. В 2023 году спрос на старые виды телефонов без современных "прибамбасов" растет среди молодых и не только.

Агентство The Wall Street Journal поделилось результатами наблюдений, согласно которым американская молодежь из так называемого поколения Z (родившихся в период с 1997 по 2012 год) активно переходит на кнопочные мобильные телефоны старого поколения, предшествовавшего появлению смартфонов.

Как говорится в заметке, кнопочные телефоны переживают ренессанс в качестве бюджетных вторых телефонов, позволяя пользователям оторваться от постоянных уведомлений и соблазна бесконечной зависать в соцсетях, не теряя возможности отправлять текстовые сообщения и совершать звонки в экстренных случаях.

Видео дня

При этом, отмечается, что молодежь не единственная, кто проявляют интерес к этим устройствам. Компания HMD Global, выпускающая телефоны под брендом Nokia, ежемесячно продает в США десятки тысяч обычных "звонилок. Продажи растут по демографическим показателям и далеко не всегда их покупают молодые люди

Хоть и некоторые из таких телефонов оснащены встроенным веб-браузером, маленькие экраны и отсутствие других приложений не позволяют долго "залипать" на них в социальных сетях, говорят в WSJ. Кроме того, они лишены возможности устанавливать приложения типа Instagram и TikTok.

Смартфоны постепенно увеличиваются в размерах, и сейчас мы находимся на этапе, когда большинство из них трудно использовать одной рукой. Однако в 2023 году все еще можно купить небольшие телефоны с экраном диагональю до 6 дюймов. УНИАН делился подборкой лучших компактных телефонов на 2023 год.

Также публиковали интересный рейтинг самых простых и сложных моделей смартфона для самостоятельного ремонта дома. Как оказалось, Asus производит самые простые для починки аппараты, а Sony – самые сложные.

Вас также могут заинтересовать новости: