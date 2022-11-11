Также у них есть влагозащита 10 ATM, GPS, NFC для бесконтактной оплаты и датчик ЧСС.

Компания Garmin пополнила свою линейку смарт-часов моделью Instinct Crossover. Гаджет выглядит как традиционные часы, однако снабжен множеством смарт-функций, так или иначе связанных со спортом или путешествиями.

Но их главная "фишка" – встроенная солнечная панель, которая обеспечивает до 70 дней работы в обычном режиме и "бесконечную" автономность в энергосберегающем.

Также у них есть влагозащита 10 ATM, GPS, NFC для бесконтактной оплаты и датчик ЧСС (частота сердечных сокращений), а за классическими механическими стрелками находится монохромный дисплей для уведомлений, информации о здоровье и активности.

Стоимость Garmin Instinct Crossover – $550 (около 20 000 грн). Также доступна версия Tactical Edition за $600 (около 22 000 грн), совместимая с очками ночного видения и функцией экстренного удаления всех данных.

Другие интересные гаджеты 2022-го

Ранее в поле нашего зрения попала необычная мышка-оригами весом в 40 грамм и с корпусом из искусственной кожи, которая может складываться. В рамках кампании на Kickstarter предзаказать девайс можно всего за $49.

Компания Xiaomi пополнила ассортимент своих беспроводных наушников крайне необычной моделью – Bone Conduction. Они выделяются на фоне конкурентов тем, что передают звук не в уши, а в череп.

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