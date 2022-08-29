Компания рассматривает возможность выделить сервис поддержки в самостоятельное юрлицо.

Известный во всем мире производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson закроет свое представительство в Российской Федерации. Компания планирует это сделать до конца текущего года.

Об этом сообщает российское издание Коммерсантъ.

Компания рассматривает возможность выделить сервис поддержки в самостоятельное юрлицо, учредителями которого станут менеджеры. Часть сотрудников поддержки Ericsson могут перейти в новую компанию.

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В последние годы самыми крупными заказчиками в России были операторы МТС и Tele2. В связи с уходом Ericsson у операторов мобильной связи могут начаться проблемы из-за отсутствия комплектующих для базовых станций.

Как ранее сообщал УНИАН, 12 апреля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что есколько компаний присоединились к санкционным мерам против российского рынка. В частности, Ericsson останавила деятельность в России на неопределенный срок. В конце февраля компания приостановила все поставки клиентам в РФ. Работников компании в России отправили в оплачиваемый отпуск. Вследствие этого Ericsson резервирует 0,9 млрд шведских крон.

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