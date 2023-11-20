За 9 месяцев 2023 года капитальные расходы "Киевстар" превысили 3,7 млрд грн.

Национальный телеком-оператор продолжает увеличивать покрытие сети LTE и развивать цифровые услуги. В 3 кв. 2023 компания построила 600 новых базовых станций 4G и модернизировала еще почти 1500 базовых станций для улучшения связи и интернета.

За 9 месяцев 2023 года капитальные расходы "Киевстар" превысили 3,7 млрд грн. Благодаря этому более 99% сети связи на подконтрольной Украине территории работает в обычном режиме. В планах компании - инвестировать в развитие и восстановление телеком-сети, а также в развитие в Украине новых технологий связи 600 млн USD в течение ближайших трех лет.

Команда "Киевстара" в 3 кв. 2023 года построила еще 600 новых базовых станций 4G, а также модернизировала почти 1,5 тысячи базовых станций мобильной связи, а также подключила к сети 4G еще 54 населенных пункта. Сейчас связь 4G от "Киевстара" доступна для 94,7% населения на подконтрольной Украине территории.

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Абоненты телеком-оператора увеличили использование услуг мобильного интернета. Объемы мегабайтов на абонента в 3 кв. 2023 возросли на 17,7% по сравнению с 3 кв. 2022. Это стало возможным благодаря развитию сети 4G, а также предложенным компанией тарифам с большим количеством мегабайтов. Количество пользователей услуг 4G увеличилось на 13,1% по сравнению с 3 кв. 2022 г. - до 13,7 млн абонентов.

Общее количество абонентов в 3 кв. 2023 года уменьшилось на 1,1% в результате влияния факторов войны, таких как миграция населения за пределы страны, а также временная оккупация ряда населенных пунктов.

"Киевстар" развивает сервисы, которые помогают украинцам преодолевать сложности войны. Это цифровые услуги для онлайн-образования, заботы о здоровье, досуга, услуги цифрового телевидения "Киевстар TV", и другие. В 3 кв. 2023 г. количество абонентов, пользующихся мультисервисными услугами телеком-оператора, возросло на 21,4%.

В 3 кв. 2023 г. "Киевстар" продолжил реализацию благотворительных проектов, чтобы помогать абонентам, стране, обществу преодолевать сложности военного времени. Так, компания реализует проект "Нам здесь жить", цель которого - очистка территории Украины от взрывоопасных предметов. Благодаря сервисам компании для реализации проекта удалось собрать 120 млн грн, а вклад "Киевстар" в этот проект в 3 кв. 2023 г. превысил 20 млн грн.

В 3 кв. 2023 года "Киевстар" уплатил в государственный бюджет Украины более 2,775 млрд грн налогов и сборов, а за 9 месяцев 2023 года сумма уплаченных налогов и сборов превысила 8,2 млрд грн.

Показатели деятельности "Киевстар" в 3 кв. 2023 и за 9 месяцев 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

Справка о "Киевстаре":

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2023 года обслуживал более 24 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. "Киевстар" помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,3 млрд грн помощи на гуманитарные нужды ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер "Киевстара" - международная группа VEON (штаб-квартира в Нидерландах). Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). "Киевстар" 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua