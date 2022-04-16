В сообщениях злоумышленники просят скачать файл с якобы инструкцией действий на период военного времени, хотя на самом деле – это вирусная программа.

​​Враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине и рассылает компьютерные вирусы якобы от имени Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. И хотя они, как правило, являются неудачными, каждый из нас должен внимательно относиться к информационной безопасности. Так, на этот раз оккупанты рассылают компьютерные вирусы якобы от имени СБУ", – говорится в сообщении.

В частности, злоумышленники используют для переписки популярные месседжеры.

В сообщениях просят загрузить файл с якобы инструкцией действий на период военного времени, хотя на самом деле – это вирусная программа.

"Основные цели врага – в первую очередь госслужащие, через телефоны которых, по мнению оккупантов, возможно собрать конфиденциальную информацию. Поэтому мы призываем украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого типа. Никаких подобных рассылок СБУ не осуществляет", – отметили в ведомстве.

Поэтому в СБУ призвали граждан не открывать и не загружать файлы от неизвестных лиц, сразу удалять такое переписки, соблюдайте правила безопасного поведения в интернете.

Напомним, в Украине заработало приложение "ТиХто" для мгновенной проверки подозрительных лиц. Сервис будет особенно полезен для СБУ, Нацгвардии и бойцов ТрО.

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