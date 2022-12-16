Возглавил список realme C33, который демонстрирует наилучшее соотношение цены и качества.

Редакция портала Gizchina подвела свои итоги уходящего года, отобрав пятерку лучших смартфонов с хорошим "железом" и батареей стоимостью менее $150 или 6000 тысяч в гривнах.

В список попали модели от компаний Realme, Redmi, Moto, а также неизвестные широкой публике Umidigi и Blackview.

Лучшим смартфоном 2022 года стоимостью менее $150 назвали realme C33, который по совместительству является самым мощным аппаратом в списке. Он оснащен чипом Unisoc Tiger T612 в связке с 4 ГБ оперативной и 64 встроенной памяти. На передней панели разместился экран IPS на 6,5 дюйма, частотой 60 Гц и селфи-камерой на 5 Мп.

За ним следует UMIDIGI G1 Max, который может похвастаться емким аккумулятором 5150 мАч, сбалансированным железом, актуальной версией Android, а также ярким дизайном. При этом цена смартфонов на распродаже составит менее $100.

Замыкает топ-3 бюджетных смартфонов Blackview Oscal C80 с камерой на 50 Мп и частотой обновления 90 Гц. Он также имеет аккумулятор емкостью 5180 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт и работает на базе Android 12.

На четвертом и пятом месте расположились Redmi 10 (2022) и Moto G31. Смартфон Xiaomi получил яркий дизайн и предлагает очень даже достойные характеристики, которые обычно встречаются в устройствах классом выше. Что касается смартфона Moto, то он, в отличие от других представителей списка, может похвастаться экраном OLED и тройной основной камерой с главным датчиком на 50 Мп.

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К слову, если в поисках нового смартфона, но не следите активно за рынком, рекомендуем список лучших устройств 2022 года в разных категориях по соотношению "цена-качество". Традиционно, лучшее соотношение цены и качества демонстрирует китайский техногигант Xiaomi и ее суббренд Redmi.

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