Возиться со специальными программами или что-то устанавливать не нужно – на выручку придут сайты-загрузчики и Telegram-боты.

Популярный фотообменник Instagram не разрешает сохранять фото и видео на устройствах пользователей, заставляя пользоваться внутренними функциями платформы, тем самым чаще возвращаясь в приложение. В таких ситуациях помогут несколько работающих способов.

Они могут быть полезны, когда нужно поделиться интересным фото или видео с человеком, у которого нет учетной записи в Instagram, а также в других случаях, когда необходимо сохранить понравившийся контент локально.

Как скачать фото из своего или чужих Instagram-аккаунтов

Одним из наиболее доступных и универсальных методов являются онлайн-сервисы по типу iGram и SnapInsta. Чтобы скачать контент, нужно открыть Инстаграмм и скопировать ссылку на пост с необходимым изображением. Затем вставить ссылку в соответствующее поле на одном из этих сайтов и просто нажать кнопку "Скачать". Если вы используете устройство на базе iOS, используйте браузер Safari для загрузки.

Видео дня

Если в публикации несколько изображений, сервисы покажут их все, и вы сможете скачать только нужные. Кроме того, iGram также позволяет выбрать желаемое разрешение для сохраняемого контента.

С помощью Telegram-ботов

Если вы сидите в Telegram, то можно загружать фотографии из Instagram напрямую через мессенджер. Для этого просто скопируйте ссылку на пост с необходимым изображением и отправьте ее боту @Instagram Saver. Он извлечет картинку, которую можно сохранить как на телефоне, так и на ПК. Если в посте несколько фотографий, то он без проблем выгрузит их все.

Как сохранить все данные из Instagram

Если вам нужно за раз скачать все свои данные из Instagram, причем не только фото и видео, но и сторис, комментарии, и другую информацию, можно отправить запрос на скачивание в формате JSON.

Для этого всего лишь нужно указать пароль от своего аккаунта Instagram. Затем ввести электронный адрес и нажать "Запросить файл". Сбор данных может занять до 48 часов, после чего на указанную почту придет ссылка на файл, в котором будет содержаться вся информация, которую вы запросили.

Ранее УНИАН рассказывал, как отключить функцию слежки в Telegram. Немногие знают, но в мобильной версии мессенджера действует функция, которая легко позволяет установить местоположение человека с точностью до метра.

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