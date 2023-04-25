На прошлой неделе прошел слух, что модель iPhone 15 Pro Max получит новый увеличенный сенсор основной камеры Sony IMX903, который по своим возможностям превосходит 200-мегапиксельный Samsung HP2. Теперь появилась информация, что это не так.
Источник сообщил, что Apple действительно собирается использовать сенсор IMX903 в iPhone нового поколения, вот только не в iPhone 15 Pro Max, а во флагманских моделях 2024 года.
Таким образом в самой дорогой модели iPhone этого года будет установлен такой же 1/1,28-дюймовый основной датчик на 48 Мп, что используется в актуальном iPhone 14 Pro Max.
Получается, что единственным существенным улучшением по части основной камеры в новом Pro Max станет объектив типа "перископ", который позволит значительного улучшить оптическое приближение. А уже с выходом iPhone 16 в следующая году новая камера доберется и до обычной Pro-версии.
По слухам, новый телеобъектив получит сложную систему линз для преломления света, и при сохранении прежних размеров обеспечит не только улучшенное качество фотографий с зумом, но и возможность приближения с кратностью 10× и выше. Текущий iPhone 14 способен только на трехкратное увеличение без потерь.
iPhone 15 Pro Max получит самые тонкие рамки в истории
Как ожидается, рамка нового флагмана Apple будет шириной всего 1,55 мм. Для сравнения, у нынешнего лидера Xiaomi 13 этот показатель равен 1,81 мм. При этом, стоит учитывать, что у смартфонов Apple рамка со всех сторон одинаковая, в отличие от большинства аппаратов с Android.
Все эти нововведения отразятся на стоимости флагманских Айфонов. По словам источника, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max окажутся самыми дорогими смартфонами за всю историю Apple.
При этом пока неясно, окажутся ли стандартные модели – 15 и 15 Plus – дороже по сравнению с 14 и 14 Plus. Уже точно известно, что они получат интерактивный вырез Dynamic Island и новую 48-Мп камеру.