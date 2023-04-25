Новый датчик, о котором сообщалось ранее, припасен для линейки iPhone 16 Pro.

На прошлой неделе прошел слух, что модель iPhone 15 Pro Max получит новый увеличенный сенсор основной камеры Sony IMX903, который по своим возможностям превосходит 200-мегапиксельный Samsung HP2. Теперь появилась информация, что это не так.

Источник сообщил, что Apple действительно собирается использовать сенсор IMX903 в iPhone нового поколения, вот только не в iPhone 15 Pro Max, а во флагманских моделях 2024 года.

Таким образом в самой дорогой модели iPhone этого года будет установлен такой же 1/1,28-дюймовый основной датчик на 48 Мп, что используется в актуальном iPhone 14 Pro Max.

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Получается, что единственным существенным улучшением по части основной камеры в новом Pro Max станет объектив типа "перископ", который позволит значительного улучшить оптическое приближение. А уже с выходом iPhone 16 в следующая году новая камера доберется и до обычной Pro-версии.

По слухам, новый телеобъектив получит сложную систему линз для преломления света, и при сохранении прежних размеров обеспечит не только улучшенное качество фотографий с зумом, но и возможность приближения с кратностью 10× и выше. Текущий iPhone 14 способен только на трехкратное увеличение без потерь.

iPhone 15 Pro Max получит самые тонкие рамки в истории

Как ожидается, рамка нового флагмана Apple будет шириной всего 1,55 мм. Для сравнения, у нынешнего лидера Xiaomi 13 этот показатель равен 1,81 мм. При этом, стоит учитывать, что у смартфонов Apple рамка со всех сторон одинаковая, в отличие от большинства аппаратов с Android.

Все эти нововведения отразятся на стоимости флагманских Айфонов. По словам источника, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max окажутся самыми дорогими смартфонами за всю историю Apple.

При этом пока неясно, окажутся ли стандартные модели – 15 и 15 Plus – дороже по сравнению с 14 и 14 Plus. Уже точно известно, что они получат интерактивный вырез Dynamic Island и новую 48-Мп камеру.

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