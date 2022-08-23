Чтобы минимизировать риски использования данных хакерами, в первую очередь стоит узнать, что о вас известно всемирной сети и есть ли среди тех данных конфиденциальны

Сегодня Интернет – это не только источник информации со всего мира, но и хранилище личных данных каждого – от сообщений в соцсетях до истории поиска браузера и покупок онлайн. Вся эта информация позволяет сделать ваш цифровой портрет, подвергая угрозе онлайн-безопасность. В частности, данные могут быть использованы в мошеннических схемах или проданы на черных рынках киберпреступникам.

Чтобы минимизировать риски использования данных хакерами, в первую очередь следует узнать, что о вас известно всемирной сети и есть ли среди этих данных конфиденциальные. Хотя удалить всю информацию о себе в Интернете достаточно трудно, следуя следующим советам специалистов ESET, вы сможете значительно уменьшить ее количество в сети.

1. Выполните поиск личных данных в браузере.

Начать удаление информации о себе в Интернете стоит с поиска данных в браузере, в частности Google. Для этого введите свое имя в поисковой системе и проверьте результаты на первых страницах, после этого попробуйте совместить имя с номером телефона или домашним адресом.

2. Отправьте запрос Google для удаления информации о себе в Интернете.

Используйте новый инструмент Google, чтобы удалить личные данные из результатов поиска. В частности благодаря новым возможностям компания может убрать государственные идентификационные номера или фото, банковские реквизиты, контакты, а также медицинские записи. Однако Google не будет удалять личную информацию, содержащуюся в новостях или публичных базах данных.

3. Настройте параметры конфиденциальности в приложениях, которые используете.

Просматривая соцсети, мошенники могут получить много данных о пользователе и использовать их затем в злонамеренных целях. Для избежания этого стоит просмотреть настройки безопасности и конфиденциальности в каждом приложении. Например, соцсети Фейсбук и Твитер имеют параметры, которые позволяют защитить ваши данные и контакты от отображения в поисковых системах.

Кроме того, стоит проверить, кто именно может просматривать ваши записи и личные данные, информация доступна для них, а также удалить незнакомые и подозрительные аккаунты из вашего списка друзей.

4. Проверьте сайты, на которых вы зарегистрированы.

Ежедневно каждый посещает десятки сайтов и создает новые аккаунты на них, предоставляя свою личную информацию, в частности имя, дату рождения, электронную почту и номер телефона. После этого большинство пользователей могут не пользоваться всеми созданными учетными записями. Чтобы найти сайты, на которых вы регистрировались, введите в поиске почты такие фразы, как "отменить подписку" или "добро пожаловать" и удалите ненужные вам.

В случае, если вы хотите удалить конкретное упоминание на определенном вебресурсе, отправьте запрос на официальный адрес, который обычно размещен в разделе "Контакты" на сайте.

5. Удалите ненужную информацию.

Многие пользователи привыкли делиться всеми деталями из своей жизни в Интернете. Чтобы ограничить доступ к личной информации для любого, стоит пересмотреть свои страницы в соцсетях и удалить старые публикации, сделанные много лет назад. Следует также удалить все фотографии, на которых появляются ваши близкие, чтобы не распространять их личные данные.

6. Не распространяйте слишком много данных о себе в Интернете.

После удаления информации о себе в интернете вы можете продолжать свою виртуальную жизнь в соцсетях и в дальнейшем. Однако позаботьтесь о конфиденциальности в настройках каждой соцсети, в частности выберите тип пользователей, которые могут видеть ваши сообщения. Кроме этого, в будущем избегайте распространения ненужного контента, о котором вы можете впоследствии пожалеть.

7. Используйте VPN.

Для еще большей конфиденциальности стоит включить VPN, который обеспечит дополнительный уровень защиты путем шифрования соединения и сокрытия вашего местоположения. Прежде всего, это поможет предотвратить доступ хакеров к вашей личной информации.

Можно ли полностью контролировать данные о себе в Интернете? Это зависит от вашей активности в Интернете. Если вы имеете ограниченное присутствие в соцсетях, вероятно, вы сможете удалить большую часть информации о себе и уменьшить свой цифровой след.

В случае, если вы ведете активную деятельность во многих соцсетях и не следите за вводом своих учетных данных на большинстве сайтов, удаления информации о себе в Интернете становится сложнее. Несмотря на это, вы все еще можете ограничить доступ других пользователей к вашим личным данным, следуя советам выше.

О компании ESET:

ESET — эксперт в области защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ИТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основанная в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.