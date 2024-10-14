Radeon RX 7900 GRE является лучшей по совокупности качеств, а RTX 4060 назвали оптимальным выбором для 1080p-гейминга.

Редакция авторитетного технопортала TechRadar составили подборку лучших видеокарт для игр, которые можно приобрести в октябре 2024 года. Авторы не составляли топы, а выбрали лучшие ускорители в разных категориях.

Эпоха дефицита и высоких цен, вызванных, в том числе активностью майнеров, осталась позади. Сейчас хорошее время обновить свою систему, тем более что все производители стремятся максимально сократить остатки старых моделей в преддверии скорого выхода нового поколения.

Radeon RX 7900 GRE – лучшая видеокарта для большинства. Это сбалансированный ускоритель с адекватным ценником, который отлично подходит для 1440p и 1080p.

– лучшая видеокарта для большинства. Это сбалансированный ускоритель с адекватным ценником, который отлично подходит для 1440p и 1080p. GeForce 4070 Super – лучшая видеокарта Nvidia. Она очень хороша для 2K, а с DLSS 3 FG получится поиграть и в 4K. У нее есть здоровая конкуренция со стороны актуальных моделей AMD Radeon, но 4070 Super определенно имеет преимущество.

– лучшая видеокарта Nvidia. Она очень хороша для 2K, а с DLSS 3 FG получится поиграть и в 4K. У нее есть здоровая конкуренция со стороны актуальных моделей AMD Radeon, но 4070 Super определенно имеет преимущество. Radeon RX 7600 – лучшая бюджетная видеокарта. Оптимальный выбор для геймеров, которые планируют играть в 1080p и не хотят тратить больше 300 долларов.

– лучшая бюджетная видеокарта. Оптимальный выбор для геймеров, которые планируют играть в 1080p и не хотят тратить больше 300 долларов. GeForce RTX 4080 Super – лучшая видеокарта для 4K. По производительности она уступает только мощной RTX 4090, но при этом стоит существенно дешевле, чем пришедшая ей на смену RTX 4080, что делает ее идеальной 4K-картой для энтузиастов.

– лучшая видеокарта для 4K. По производительности она уступает только мощной RTX 4090, но при этом стоит существенно дешевле, чем пришедшая ей на смену RTX 4080, что делает ее идеальной 4K-картой для энтузиастов. Radeon RX 7800 XT – лучшая видеокарта для 2K. Она получила 16 Гбайт памяти и отлично справляется с любыми играми в разрешении 2К. В плане производительности она уступает GeForce RTX 4070 Super, но разница в цене в $100 делает ее более привлекательным выбором.

– лучшая видеокарта для 2K. Она получила 16 Гбайт памяти и отлично справляется с любыми играми в разрешении 2К. В плане производительности она уступает GeForce RTX 4070 Super, но разница в цене в $100 делает ее более привлекательным выбором. GeForce RTX 4060 – лучшая видеокарта для 1080p. В TechRadar похвалили ее за отличную производительность с DLSS.

– лучшая видеокарта для 1080p. В TechRadar похвалили ее за отличную производительность с DLSS. Intel Arc A770 – лучшая видеокарта Intel. Это самая доступная модель с 16 ГБайт видеопамяти. Но все еще остается проблема с драйверами в старых играх.

Видео дня

Свежий опрос Steam показал, что видеокартами Nvidia 77% свои ПК оснастили более 77% пользователей, тогда как доля AMD составляет всего 15%. Самой же популярной моделью является RTX 3060, но в спинку ей дышит RTX 4060.

Недавно в сеть "слили" стоимость предстоящих видеокарт Nvidia GeForce RTX 50. Заплатить за них придется порядочно, особенно за RTX 5090, которая будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ VRAM и энергопотреблением 600 Вт.

Вас также могут заинтересовать новости: