Анонс RTX 5000-й серии ожидается в ближайшие дни, но в продажу видеокарты поступят несколько позже.

В интернете разместили первые изображения топовой видеокарты нового поколения Nvidia GeForce RTX 5090. На рендерах показана модель iChill X3 OC от Inno3D.

Утечка подтверждает информация о том, что у RTX 5090 действительно будет 32 ГБ видеопамяти формата GDDR7. Также указано, что ускоритель оснащен крупным 3.5-слотовым кулером, который выделяется как одна из ее ключевых особенностей.

Еще на упаковке говорится о сниженном уровне шума и заводском разгоне. Для охлаждения видеокарты используется три крупных вентилятора.

Видео дня

По слухам, RTX 5090 получит графический процессор AD202-300 с 21 760 ядрами CUDA, 512-битную шину и пропускную способность до 1,8 ТБ/с. TDP составит 575 Вт – на 125 Вт больше, чем RTX 4090. Под питание отведен один 16-пиновый коннектор.

Премьера GeForce RTX 5090 запланирована на 7 января. Вместе с топовой моделью должны анонсировать RTX 5080 и RTX 5070. О них уже тоже почти все известно.

Также в январе AMD выведет на рынок первые видеокарты RDNA 4-го поколения. Известно, что в новом поколении производитель откажется от конкуренции за топовый сегмент: самая мощная Radeon RX 9070 XT будет конкурировать в лучшем случае с GeForce RTX 5070.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в начале 2025 года. Самой популярной видеокартой остается Nvidia GeForce RTX 3060, тогда как все больше геймеров переходят на Windows 11 и процессоры AMD.

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