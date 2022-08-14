На сайте стартапа уже можно сделать резерв на устройство.

Стартап Lumina, который известен разработкой одноименной веб-камеры с искусственным интеллектом, представил еще один крайне необычный девайс – "умный" стол Lumina Desk.

Его отличительной особенностью является встроенный 24-дюймовый OLED-экран – можно вывести задачи, календарь, ленты соцсетей и другую информацию, пишет ReviewGeek.

Вся столешница покрыта закаленным стеклом с олеофобным и антибликовым покрытиями. При этом всю поверхность сделали такой, что она может заряжать гаджеты беспроводным методом мощностью до 200 Вт. Длина составляет 1.5 метра, а высота варьируется от 76 до 120 см.

Во избежание ложных касаний, было решено сделать дисплей обычным, а не сенсорным. Частота его обновления – 60 Гц, максимальная яркость – 1200 нит. В дополнение к этому Lumina Desk оснастили шестью портами USB-C по 30 Вт и собственной "операционкой" которую назвали Lumina OS.

Продажи стартуют в 2023 году по цене в районе $1000 (около 36 000 грн). На сайте стартапа можно сделать резерв на устройство.

Ранее УНИАН рассказывал о первых в мире беспроводных наушниках со встроенными в кейс солнечными панелями. Производитель уверяет, что один час под открытым солнцем прибавит еще час к автономности.

Также мы сообщали, что японцы из Fujitsu выпустили самый легкий в мире ноутбук – он весит всего 634 грамма. Корпус устройства выполнен из углеродного волокна, благодаря чему и удалось снизить вес.

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