Устройство получит четыре камеры, включая большой перископ.

Компания Xiaomi еще не анонсировала продвинутую версию Xiaomi 15, но в интернете продолжают появляться новые утечки. На фото запечатлен предстоящий фотофлагман Xiaomi 15 Ultra – и если верить увиденному, дизайн его модуля камеры будет явно выделяться на фоне конкурентов.

На снимке показана модель с задником из эко-кожи. В нижней части "шайбы" виднеются три круглых объектива, установленные в ряд. Вверху установлен крупный перископ. По слухам, он будет использовать 200-Мп сенсор Samsung и предложит 4,3х увеличение.

Три другие камеры – это основной дюймовый сенсор, вероятно, Sony LYT-900 с OIS и разрешением 50 Мп, а также сверхширокоугольный датчик (угол обзора 122°) и телеобъектив (фокусное расстояние 75 мм) – оба на 50 Мп.

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Как ожидается, Xiaomi 15 Ultra получит чип Snapdragon 8 Elite, до 24 ГБ ОЗУ, а емкость батареи составит больше 6000 мАч. Также инсайдеры говорят, что в смартфон установят двухслойный OLED-дисплей, выполненный по схожей технологией в iPad Pro M4 с улучшенными яркостью и энергоэффективностью.

В этом году премьера Xiaomi 15 Ultra вряд ли состоится. Предшественник был представлен в феврале 2024-го. Новое поколение, скорее всего, тоже покажут в начале 2025-го. Тогда же увидим Xiaomi 15 для глобального рынка.

Зато в ближайшие недели ожидается презентация Redmi K80 и K80 Pro. По слухам, это будут самые дешевые смартфоны на свежем чипе Snapdragon 8 Elite. А "прошка" по начинке будет куда интереснее новых Айфонов.

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