Для тех, кому нужно уединение.

Удаленная работа ныне стала не привилегией, а насущной необходимостью и новой реальностью, вызванной пандемией COVID-19.

Дизайнеры Четан Лахоти и Вишварем Никумбхом спроектировали Delopod – офисное пространство нового типа, которое можно разместить как дома, так и в офисе.

Фактически это закрытые кабинки 120 × 150 см со встроенным письменным столом и полкой для хранения вещей. Кабинка на колесиках, так что по офису или квартире ее можно свободно перемещать. Процесс сборки-разборки занимает минуты.

Наконец, для тех, кто работает дома и не может сконцентрироваться из-за отвлекающих факторов, кабинка оснащена отличной акустикой, которая блокирует любые посторонние шумы.

Пока неизвестно, намеревается ли авторы коммерциализировать концепт. Возможно, если они увидят хороший отклик и заявки от желающих, то все же решатся на запуск массового производства.

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Ранее в Microsoft пофантазировали на тему, как будет выглядеть рабочее место будущего. Фактически это открытая капсула, в которой есть компьютер, большой экран, динамики, подсветка и кресло. Компания даже получила награду "Лучший из лучших 2021" Red Dot Product Design.

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