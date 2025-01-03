HDM Skyline в стиле старых Nokia легче всех ремонтируется, тогда как iPhone 16 получил первое место по качеству внутренней сборки.

Блогер JerryRigEverything, известный уничтожитель гаджетов, назвал свой топ смартфонов 2024 года. И многие из них малоизвестные.

Самым ремонтопригодным смартфоном был признан HMD Skyline. Каждый его компонент можно заменить самостоятельно с помощью отвертки, а запасные части доступны на сайте iFixit. Самым прочным девайсом 2024 года оказался Ulefone Armor 24.

Наименее ремонтопригодным блогер назвал ASUS ROG Phone 8. Из-за своей своеобразной конструкции (дисплей на задней панели, три матплаты, множество кабелей внутри) этот геймерский смартфон крайне сложно отремонтировать, поэтому если он сломался, то, скорее всего, придется покупать новый.

Антипремию "наименее прочного смартфона" получил Huawei Mate XT, первый в мире телефон с тройным экраном. У него слишком хрупкий основной экран, который царапается даже после легкого касания ногтем. Также в этот гаджет легко попадают пыль и камни.

Отдельно JerryRigEverything выделил iPhone 16 и 16 Plus. По его мнению, базовые Айфоны 2024 года – самые аккуратные девайсы на рынке с точки зрения внутренней компоновки.

Ранее самый популярный техноблогер в мире, MKBHD, назвал 10 лучших смартфонов 2024 года. Победители выбирались в различных номинациях, включая лучший дизайн, камера и "цена-качество". Samsung Galaxy S24 Ultra победил в главной номинации.

В свою очередь эксперты PC Gamer называли лучшее "железо" 2024 года. К примеру, лучшим портативным игровым устройством признали Asus ROG Ally X, а лучшим процессором – AMD Ryzen 7 9800X3D.

Вас также могут заинтересовать новости: