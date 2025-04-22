Презентация нового смартфона среднего класса состоится уже 24 апреля.

За пару дней до анонса Xiaomi раскрыла большую часть характеристик Redmi Turbo 4 Pro, который обещает произвести фурор в сегменте среднего класса.

К примеру, смартфон станет первым в мире на базе новейшего чипсета Snapdragon 8s Gen 4. По данным компании, смартфон выбивает 2,4 млн баллов в бенчмарке AnTuTu и способен выдавать 120 FPS в мобильных играх. Упоминается самая большая среди смартфонов Xiaomi охлаждающая система для рассеивания тепла.

Какие еще у него будут фишки:

6,83 дюймовый экран, с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Нижняя рамка имеет толщину 1,9 мм, а верхняя и боковые – 1,5 мм.

Внушительная батарея на 7550 мАч с поддержкой проводной зарядки на 90 Вт и реверсивной зарядки 22,5 Вт.

Телефон можно будет использовать как замену внешнему аккумулятору для зарядки других устройств.

Основная камера на 50 Мп с OIS и небольшая для такого аккумулятора толщина в 7,98 мм.

Версия с 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ пользовательской памяти.

Презентация смартфона состоится уже 24 апреля. Стоимость новинки будет стартовать от ~290 долларов.

Видео дня

Ранее в этом месяце Xiaomi уже успела выпустить ультрабюджетный телефон с самым большим в сегменте экраном. У новинки 6,88-дюймовый дисплей, батарея 5200 мАч, а получать обновления она будет четыре года.

Также в ассортименте компании появились один из самых дешевых смарт-часов на рынке. Девайс получил экран, как у Apple Watch, автономность в 14 дней и датчики мониторинга здоровья.

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