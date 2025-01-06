Еще один интересный анонс с выставки CES 2025 – Oukitel WP100 Titan. Это "неубиваемый" смартфон, главной фишкой которого стала рекордная емкость аккумулятора – 32 000 мАч, пишет TechRadar.
32 000 мАч – это более чем в 5 раз больше, чем у большинства современных смартфонов. По словам производителя, батарея позволит аппарату работать от одного заряда целую неделю, а в режиме ожидания он не разрядится и через полгода.
Еще одной особенностью cмартфона-рекордсмена стал встроенный лазерный DLP-проектор с мощностью 100 люмен. На расстоянии 3‑м диагональ проекции равняется 120 дюймам. Частота обновления составляет 120 Гц. Дополняет функционал мощный кемпинговый фонарь на 1200 люмен.
Пока доступно не так много деталей о WP100 Titan, но, судя по всему, это улучшенная версия модели 8849 Tank3 Pro. Она тоже имела кемпинговый фонарь и проектор на 100 люмен, а ее батарея 23 900 мАч казалась впечатляющей для своего времени. Однако на фоне нового устройства Oukitel она выглядит уже скромно.
Компания планирует начать продажи устройства в феврале.
Если вы в поисках мощной начинки, AnTuTu делился рейтингом самых производительных смартфонов на начало 2025 года. Модели на основе Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400 продолжают бороться за лидирующие позиции в рейтинге.
А уже 22 января дебютирует Samsung Galaxy S25 – эта Android-линейка будет актуальна весь 2025 год. Компания собирается реализовать в ней все самые актуальные тренды и фишки, а основной упор будет сделан на Ultra-версии.