Устройство получит ультратонкие рамки и выдвижной экран, который увеличивает площадь дисплея буквально за секунду.

Samsung продолжает экспериментировать с дизайном складных смартфонов. В сети появились реалистичные рендеры первого смартфона корейского производителя с растягивающимся дисплеем, получивший неофициальное название Samsung Galaxy Roll.

Изображения основаны на патенте, выданном Samsung 15 апреля в США, и дают намек на смелое новое направление, которое может изменить способ взаимодействия пользователя со своим гаджетом, пишет PhoneArena.

В отличие от предыдущих сворачиваемых концептов, которые расширяются в стороны, Samsung делает ставку на вертикально раздвигающийся дисплей. Такой подход позволит сохранить компактные габариты устройства, но при этом предлагать вытянутый экран по необходимости.

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В сложенном состоянии девайс внешне напоминает традиционный смартфон с двойной камерой и вспышкой, как в Galaxy Z Flip 6.

Нечто подобное показывала Motorola на прошлогодней выставке CES.

Samsung, по слухам, сделает акцент не только на необычном дизайне, но и на встроенных ИИ-функциях нового поколения. Устройство сможет в реальном времени переводить речь, напоминать о встречах, удалять объекты с фото и автоматически корректировать цвета.

Характеристики и сроки выхода необычной новинки Samsung пока неизвестны. В ближайших планах у компании выпуск своего первого телефона с тройным складывающимся дисплеем, который станет прямым конкурентом Huawei Mate XT.

Также скоро должен выйти Galaxy Z Flip FE, более доступная версия обычного Z Flip 7 – по аналогии с Galaxy S24 FE и другими "фанатскими" устройствами Samsung. Предполагаемая стоимость – 699 долларов.

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