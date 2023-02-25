США запретили продавать в Россию дорогие смартфоны / фото REUTERS

Министерство торговли США запретило поставки дорогой электроники в Россию и Беларусь. Речь идет о смартфонах, холодильниках, пылесосах и прочей бытовой технике. 

Как сообщает официальный сайт Федерального реестра США, в общей сложности новые ограничения затрагивают 276 кодов товарной номенклатуры, отнесенной в разряд предметов роскоши. Теперь без специальной лицензии от правительства США американским компаниям запрещено поставлять в РФ и Беларусь:

  • смартфоны дороже 300 долларов,
  • кондиционеры дороже 750 долларов,
  • холодильники дороже 750 долларов,
  • электронные весы дороже 300 долларов,
  • пылесосы со встроенным электродвигателем дороже 100 долларов,
  • настенные вентиляторы,
  • посудомоечные машины,
  • бытовые микроволновые печи,
  • бытовые кофемашины,
  • электрические тостеры,
  • звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование и др.

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"Министерство торговли предпринимает эти действия для повышения эффективности своих мер контроля в обеих странах и для их лучшего согласования с теми, которые осуществляют союзники и партнеры США", — говорится в заявлении ведомства.

Новые ограничения вступили в силу с 24 февраля.

Санкции против России

В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину страны Запада ввели против агрессора несколько масштабных пакетов санкций. В первую очередь под запрет попали поставки военных технологий и комплектующих для оружия.

Лишившись доступа к военным технологиям, Россия начала использовать детали от обычной бытовой техники в качестве комплектующих при производстве оружия. Импортные холодильники и стиральные машины в России начали "переделывать" в крылатые ракеты.

Новая волна западных санкций была приурочена к годовщине российского вторжения в Украину. Так, в новом санкционном пакете Евросоюз ударил по российским банкам и еще ряду юридических и физических лиц.

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