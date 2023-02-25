Вашингтон явно недоволен, что россияне переделывают импортные пылесосы в крылатые ракеты.

Министерство торговли США запретило поставки дорогой электроники в Россию и Беларусь. Речь идет о смартфонах, холодильниках, пылесосах и прочей бытовой технике.

Как сообщает официальный сайт Федерального реестра США, в общей сложности новые ограничения затрагивают 276 кодов товарной номенклатуры, отнесенной в разряд предметов роскоши. Теперь без специальной лицензии от правительства США американским компаниям запрещено поставлять в РФ и Беларусь:

смартфоны дороже 300 долларов,

кондиционеры дороже 750 долларов,

холодильники дороже 750 долларов,

электронные весы дороже 300 долларов,

пылесосы со встроенным электродвигателем дороже 100 долларов,

настенные вентиляторы,

посудомоечные машины,

бытовые микроволновые печи,

бытовые кофемашины,

электрические тостеры,

звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование и др.

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"Министерство торговли предпринимает эти действия для повышения эффективности своих мер контроля в обеих странах и для их лучшего согласования с теми, которые осуществляют союзники и партнеры США", — говорится в заявлении ведомства.

Новые ограничения вступили в силу с 24 февраля.

Санкции против России

В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину страны Запада ввели против агрессора несколько масштабных пакетов санкций. В первую очередь под запрет попали поставки военных технологий и комплектующих для оружия.

Лишившись доступа к военным технологиям, Россия начала использовать детали от обычной бытовой техники в качестве комплектующих при производстве оружия. Импортные холодильники и стиральные машины в России начали "переделывать" в крылатые ракеты.

Новая волна западных санкций была приурочена к годовщине российского вторжения в Украину. Так, в новом санкционном пакете Евросоюз ударил по российским банкам и еще ряду юридических и физических лиц.

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