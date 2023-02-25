Министерство торговли США запретило поставки дорогой электроники в Россию и Беларусь. Речь идет о смартфонах, холодильниках, пылесосах и прочей бытовой технике.
Как сообщает официальный сайт Федерального реестра США, в общей сложности новые ограничения затрагивают 276 кодов товарной номенклатуры, отнесенной в разряд предметов роскоши. Теперь без специальной лицензии от правительства США американским компаниям запрещено поставлять в РФ и Беларусь:
- смартфоны дороже 300 долларов,
- кондиционеры дороже 750 долларов,
- холодильники дороже 750 долларов,
- электронные весы дороже 300 долларов,
- пылесосы со встроенным электродвигателем дороже 100 долларов,
- настенные вентиляторы,
- посудомоечные машины,
- бытовые микроволновые печи,
- бытовые кофемашины,
- электрические тостеры,
- звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование и др.
"Министерство торговли предпринимает эти действия для повышения эффективности своих мер контроля в обеих странах и для их лучшего согласования с теми, которые осуществляют союзники и партнеры США", — говорится в заявлении ведомства.
Новые ограничения вступили в силу с 24 февраля.
Санкции против России
В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину страны Запада ввели против агрессора несколько масштабных пакетов санкций. В первую очередь под запрет попали поставки военных технологий и комплектующих для оружия.
Лишившись доступа к военным технологиям, Россия начала использовать детали от обычной бытовой техники в качестве комплектующих при производстве оружия. Импортные холодильники и стиральные машины в России начали "переделывать" в крылатые ракеты.
Новая волна западных санкций была приурочена к годовщине российского вторжения в Украину. Так, в новом санкционном пакете Евросоюз ударил по российским банкам и еще ряду юридических и физических лиц.