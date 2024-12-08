Из-за массового дефекта OnePlus ввела пожизненную гарантию на дисплеи / фото OnePlus

Компания OnePlus запустила новую инициативу по решению так называемой проблемы "зеленых полос", которая характерна для смартфонов с АMOLED-дисплеями. Характер проблемы привлек значительное внимание в Индии и других странах, пишет Gizmochina.

Эта проблема в первую очередь затрагивает модели OnePlus 8 Pro, 8T, 9 и 9R. На экранах смартфонов случайным образом появляются вертикальные яркие полосы, чаще всего зеленого (а иногда розового цвета), которые являются следствием производственного брака. 

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OnePlus 8 Pro с зелеными полосами на экране

Для решения этой проблемы производитель запустил трехэтапную программу "OnePlus Green Line Worry-Free Solution", которая включает в себя:

  • Внедрение нового слоя Enhanced Edge Bonding Layer во все будущие дисплеи OnePlus AMOLED. Его фишка в том, что он предотвращает попадание влаги и кислорода внутрь дисплея, действует как своего рода барьер, тем самым снижая вероятность возникновения зеленой линии.
  • Строгий контроль качества на производстве. Он будет включать более 180 различных тестов для имитации экстремальных условий внешней среды. Например, в рамках теста Double 85 дисплей подвергается воздействию температуры 85 °C и влажности 85% в течение длительных периодов времени, чтобы оценить, как он работает в условиях нагрузки.
  • Что касается "пожизненной гарантии", то она распространяется на все смартфоны OnePlus, независимо от того, находится ли модель в пределах гарантийного срока. Правда, с одной оговоркой: данная гарантия актуальна только на дефекты в виде упомянутой выше зеленой полосы.

OnePlus ввела 'пожизненную гарантию' на экраны своих смартфонов: что нужно знать

Напомним, эксперты AnTuTu назвали OnePlus 13 лучшим флагманом на рынке по соотношению цены и производительности. Он может похвастаться крупным OLED-дисплеем на 6,82 дюйма, которым можно пользоваться в перчатках и даже если он намок. корпус с защитой от воды, и батарея аж на 6000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 100 Вт.

Свежий опрос показал, какие Android-смартфоны больше всего устраивают пользователей и могут называться народными. В топ-3 по количеству положительных отзывов вошли две складные модели и топовый флагман Honor.

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