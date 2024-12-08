OnePlus ввела 'пожизненную гарантию' на экраны своих смартфонов: что нужно знать

OnePlus стала едва ли не первой компанией, которая отреагировала на проблему зеленых полос AMOLED-экранов.

Компания OnePlus запустила новую инициативу по решению так называемой проблемы "зеленых полос", которая характерна для смартфонов с АMOLED-дисплеями. Характер проблемы привлек значительное внимание в Индии и других странах, пишет Gizmochina.

Эта проблема в первую очередь затрагивает модели OnePlus 8 Pro, 8T, 9 и 9R. На экранах смартфонов случайным образом появляются вертикальные яркие полосы, чаще всего зеленого (а иногда розового цвета), которые являются следствием производственного брака.

Видео дня

Для решения этой проблемы производитель запустил трехэтапную программу "OnePlus Green Line Worry-Free Solution", которая включает в себя:

Внедрение нового слоя Enhanced Edge Bonding Layer во все будущие дисплеи OnePlus AMOLED. Его фишка в том, что он предотвращает попадание влаги и кислорода внутрь дисплея, действует как своего рода барьер, тем самым снижая вероятность возникновения зеленой линии.

Строгий контроль качества на производстве. Он будет включать более 180 различных тестов для имитации экстремальных условий внешней среды. Например, в рамках теста Double 85 дисплей подвергается воздействию температуры 85 °C и влажности 85% в течение длительных периодов времени, чтобы оценить, как он работает в условиях нагрузки.

Что касается "пожизненной гарантии", то она распространяется на все смартфоны OnePlus, независимо от того, находится ли модель в пределах гарантийного срока. Правда, с одной оговоркой: данная гарантия актуальна только на дефекты в виде упомянутой выше зеленой полосы.

Напомним, эксперты AnTuTu назвали OnePlus 13 лучшим флагманом на рынке по соотношению цены и производительности. Он может похвастаться крупным OLED-дисплеем на 6,82 дюйма, которым можно пользоваться в перчатках и даже если он намок. корпус с защитой от воды, и батарея аж на 6000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 100 Вт.

Свежий опрос показал, какие Android-смартфоны больше всего устраивают пользователей и могут называться народными. В топ-3 по количеству положительных отзывов вошли две складные модели и топовый флагман Honor.

Вас также могут заинтересовать новости: