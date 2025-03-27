В последний раз такая модель выпускалась в 2023 году.

Apple не намерена выпускать новую версию iPhone Mini, утверждает авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg. В последний раз такой смартфон выходил в 2023 году – это был iPhone 13 Mini.

Журналист говорит как минимум о двух поколениях iPhone вперед: это значит, что на iPhone 17 Mini и iPhone 18 mini можно точно не рассчитывать. Ожидается, что обе линейки будут выпущены в 2025 и 2026 годах соответственно.

Связано такое решение с низким спросом на компактные телефоны. iPhone 12 Mini должен был стать хитом продаж, но провалился через некоторое время. По инерции годом позже был выпущен iPhone 13 mini, который также имел крайне низкий успех.

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Возможно, купертиновцы изменят свое мнение в будущем, тем более, что спрос на компактные смартфоны сейчас выше, чем пару лет назад. Например, в пользовательском рейтинге AnTuTu именно iPhone 12 mini признан лучшим айфоном по мнению большинства.

Сейчас самый компактный из актуальных iPhone – это недавно выпущенный iPhone 16e с 6,1-дюймовым экраном. Ожидаемый iPhone 17 Air будет тоньше, но диагональ экрана вряд ли будет меньше 6,6 дюймов.

Ранее УНИАН писал, что бюджетный iPhone 16e оказался почти никому не нужным. Похоже, современного дизайна и мощного процессора было мало, чтобы оправдать ценник в 600 долларов.

Презентация серии iPhone 17 должна состояться в сентябре. Слухи за полгода до анонса говорят, что это будет самая интересная серия за долгое время. Так, стандартные модели наконец перейдут на 120-герцовые дисплеи, впервые за много лет обновится "фронталка", а 17 Pro станут первыми Айфонами с тремя камерами на 48 Мп.

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