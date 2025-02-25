Один из них – это складной смартфон, слухи о котором ходят уже не первый год.

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился интересным инсайдом на тему новых iPhone. По данным источника, на 2026 год Apple наметила выпуск двух новых моделей смартфонов, заметно отличающихся от актуальных решений.

Один из них – это складной iPhone, слухи о котором ходят уже не первый год. По данным источника, такой смартфон будет походить на Samsung Galaxy Z Flip, то есть иметь форм-фактор раскладушки.

Подробностей о другом "новом" iPhone пока что нет. В сети предполагают, что Apple может готовить две складные модели – раскладушку и аппарат, который будет складываться по вертикальной плоскости, как Samsung Galaxy Fold.

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Инсайд Bloomberg также подтверждается недавними словами руководителя отдела аппаратного обеспечения Apple Джона Тернуса, что следующее поколение iPhone станут "самыми амбициозными" в истории продукта.

Гурман также отметил, что выпуск "бюджетных" iPhone 17e и 18e пока под вопросом. По его словам, компания будет "присматриваться" к продажам модели 16e, и примет решение о дальнейшем развитии этой серии позже.

Подробностей об iPhone 2025 года уже накопилось много. Ожидается, что все модели iPhone 17 получат 24-Мп фронтальную камеру и 120-герцовые экраны. Также Apple проведет серьезные изменения в дизайне будущих моделей.

Меж тем Apple готовит iPhone 17 Air, который заменит в серии модель Plus. Сообщается, что толщина устройства составит всего 5,5 миллиметров, что сделает его самым "тонким" телефоном Apple за всю историю.

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