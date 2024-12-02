Пять из 10 смартфонов в ноябрьском топе AnTuTu набирают более 1 млн баллов.

Вслед за рейтингом флагманов бенчмарк AnTuTu опубликовал актуальный топ самых мощных среднебюджетных Android-смартфонов. Несмотря на важность аккумулятора и дисплея в современных смартфонах, главным их компонентом остается процессор. Именно он определяет, как быстро "устареет" телефон.

Сегодня на рынке среднебюджетников лидирует Realme GT Neo 6 SE. Оценка производительности – более 1.4 млн баллов. Аппарат оснащается процессором Snapdragon 7+ Gen 3, который поразил экспертов своей производительностью и по мощности не особо уступает Snapdragon 8 Gen 2.

На втором месте оказался OnePlus Ace V3 с таким же чипом. Его оценка производительности чуточку ниже, чем у Realme. Тройку лидеров замкнул Redmi K70E (1,34 миллиона), который работает на базе MediaTek Dimensity 8300-Ultra.

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Вот топ-10:

Realme GT Neo 6 SE — 1,4 миллиона баллов.

OnePlus Ace V3 — 1,4 миллиона баллов.

Redmi K70E — 1,34 миллиона баллов.

Realme GT Neo 5 SE — 1,16 миллиона баллов.

Redmi Note 12 Turbo — 1,13 миллиона баллов.

iQOO Z8 — 971 тысяч баллов.

iQOO Neo 7 SE — 953 тысяч баллов.

Redmi Note 12T Pro — 869 тысячи баллов.

Redmi K50 — 825 тысячи баллов.

iQOO Z9 — 818 тысяч баллов.

В январе 2025 года в рейтинг должен попасть OnePlus 13R. Аппарат будет представлять собой флагманский смартфон по цене "середняка", производительности которого хватит на много лет.

Также в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Обычно батареи с такой емкостью используются в планшетах среднего уровня.

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