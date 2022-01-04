А также первый в мире 42-дюймовый OLED-дисплей, который подойдёт для небольших помещений.

Южнокорейский технологический гигант LG представил линейку ТВ на 2022-ой год, возглавляемую телевизорами LG OLED (2022).

О своей новой линейке устройств LG рассказала в рамках конференции CES 2022.

В линейку G и C войдут 97-дюймовый и 42-дюймовый OLED-телевизоры – самые большие и маленькие дисплеи на рынке. Последняя позиционируется в качестве идеального решения для геймеров.

Рамки G-серии уменьшили до 10.2 мм, а C-серии – до 6 мм. При помощи новейшего материала из углеродного волокна они стали легче на 20 и 47% соответственно. У телевизоров 4K-разрешение, частота обновления 120 Гц и процессор пятого поколения Alpha 9 с улучшенной технологией апскейла. В премиальном SIGNATURE разрешение выше – 8K.

Все порты устройств будут оснащены HDMI 2.1 с пропускной способностью 48 гигабит, а также будут поддерживать фичи вроде VRR. Есть и поддержка G-SYNC Compatible, FreeSync Premium, а также сервисов GeForce NOW и Google Stadia.

Вместе с телевизорами LG обновит операционную систему webOS до версии 22. В ней реализовали возможность добавления нескольких аккаунтов с индивидуальными настройками, а также функциями вроде Always Ready, которая позволит включать музыку, показывать время или картинки, когда телевизор не используется.

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В рамках конференции CES 2022 компания также представит свой первый геймерский ноутбук. Устройство будет поставляться с новейшими чипами Intel 11-го поколения и топовой графикой NVIDIA RTX 3080.

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