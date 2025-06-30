Поменять батарею в новых iPhone будет проще, чем в предыдущих моделях

Компания работает над упрощением процесса демонтажа батареи, которая появится как минимум в одном айфоне 16 серии.

Совсем скоро в Европе начнет действовать закон, обязывающий сделать батареи в смартфонах и других мобильных устройствах съемными – чтобы пользователи могли их быстро и без труда заменить без похода в сервисный центр, На фоне этого стало известно, что Apple работает над упрощением процесса демонтажа аккумулятора iPhone.

Издание MacRumors сообщает, что Apple изучает технологию размягчения клея за счет слабого электрического воздействия. А поспособствует этому новый металлический корпус батареи.

Актуальный метод замены аккумулятора ‌iPhone‌ сложен и включает удаление клейких полосок пинцетом. Затем нужно использовать "специализированное устройство и лоток", чтобы вставить новую батарею на место. Как результат, пользователям проще заплатить и отдать смартфон в руки мастера.

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Напротив, новая технология, которую тестирует Apple, предполагает заключение аккумулятора iPhone в металл, а не в черную фольгу. Это позволит вытаскивать аккумулятор из пазов с помощью небольшого электрического разряда.

Несмотря на это изменение, вскрывать телефон по-прежнему останется очень сложно и вероятность поломать его останется высокой. Разумеется, Apple это понимает и будет рекомендовать пользователям обратиться к профессионалу для замены батареи.

Сообщается, что новая технология извлечения аккумулятора дебютирует как минимум в одной модели iPhone 16 позднее в этом году, а уже в серии iPhone 17 новинка должна появиться в каждом смартфоне.

Недавно Apple внесла изменения в iPhone из-за нового закона ЕС, который одобрил USB-C в качестве единого стандарта. И iPhone 15 стал первым, где разъем Lightning был заменен на USB-C.

В то же время Евросоюз грозит оштрафовать Apple в размере 10% от годовой выручки из-за нарушения Закона о цифровых рынках. Регулятор считает, что производитель iPhone с помощью своего магазина приложений Apple Store "незаконно подавляет конкуренцию".

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