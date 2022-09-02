Также предлагается ввести новую маркировку энергоэффективности.

В Евросоюзе разработали новый законопроект, который обяжет всех производителей оснащать свои смартфоны более живучими батареями. А также поставлять критически важные компоненты для ремонта на протяжении 5 лет.

Об этом сообщает The Verge.

Согласно документу, если компания не сможет гарантировать выпуск аккумуляторов в течение пяти лет, она будет обязана провести ряд тестов, доказывающих, что устройство сохранит не менее 83% начальной емкости после 500 циклов заряда-разряда. Вдобавок производители будут вынуждены следить за тем, чтобы обновления ПО не оказывали негативного влияния на срок службы батареи.

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Законопроект предусматривает ужесточение правил для производителей смартфонов, планшетов и кнопочных телефонов. Инициатива не распространяется на смартфоны и планшеты с гибким дисплеями, а также защищенные смартфоны.

Также предлагается ввести новую маркировку энергоэффективности по аналогии с той, которая используется в телевизорах и бытовой технике, с указанием долговечности аккумулятора, степени защиты от воды и уровня устойчивости при падениях.

Напомним, ранее в ЕС было принято историческое решение о едином стандарте зарядки для всех гаджетов. Производители, в том числе Apple, будут обязаны ставить USB-C не только в смартфоны, но и в планшеты, наушники, электронные книги и другие устройства.

Новые правила начнут действовать с осени 2024 года.

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