Мессенджер Telegram крупно обновился: появились 'суперканалы' и многое другое

Обновление в первую очередь направлено на предоставление возможности владельцам каналов и ботов получать заработок на своих проектах.

Создатели Telegram представили большое обновление мессенджера в честь его 11-летия. Апдейт в первую очередь направлен на предоставление возможности владельцам каналов и ботов получать заработок на своих проектах Информация об этом была опубликована в блоге разработчиков.

Пользователи мессенджера теперь могут отправлять новую звездную реакцию любимым каналам и авторам контента. Это своего рода донат, то есть добровольное вознаграждение администратору канала со стороны его подписчиков.

Разработчики отметили, что владельцы каналов будут получать 100% "Звезд". В дальнейшем они могут монетизировать их или использовать как-то иначе. Включить звездные реакции на сообщения в канале можно в меню Настройки канала > Реакции > Включить платные реакции.

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Еще одна новая функция для админов и редакторов Телеграм-каналов – так называемые "Суперканалы". В этом режиме вы можете постить прямо от своего имени, либо от имени другого канала. Админ может в любой момент выбрать профиль, от имени которого он хочет опубликовать сообщение.

Чтобы превратить канал в суперканал, перейдите в Настройки канала > Администраторы и включите "Подписывать сообщения" и "Показывать профили авторов".

Среди других возможностей: платная подписка на закрытые каналы по пригласительной ссылке, которая оплачивается "Звездами" и публикация платного медиаконтента ботами. А в клиенте для iOS документы pdf, xls, docx теперь открываются в отдельных вкладках браузера Telegram.

Обновленный Telegram уже доступен для установки – чтобы все функции заработали, нужно обновить приложение до актуальной версии в Google Play или App Store, а также Windows и macOS.

В предыдущем большом обновлении в Telegram появился встроенный браузер, магазин мини-приложений (можно найти на вкладке "Поиск") и возможность дарить внутреннюю валюту "Звезды".

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