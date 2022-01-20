С помощью подписок пользователи сети смогут получать предсказуемый доход.

Instagram официально запустил тестирование функции платных подписок.

Об этом объявил глава соцсети Адам Моссер в Twitter.

На данный момент функция доступна лишь небольшой группе американских блогеров. Среди них – певец Alan Chikin Chow, художник Дон Аллен Стивенсон и баскетболистка Седона Принс.

По словам Моссера, подписка – один из лучших способов получить предсказуемый доход:

"Этот способ не зависит от ваших карьерных достижений. Создатели делают то, что они делали и при этом зарабатывают на жизнь".

В итоге Instagram добавил три типа подписок:

Stories – эксклюзивный доступ к контенту в сторис;

Lives – блогеры смогут ограничивать аудиторию прямых трансляций;

Badges – виртуальные значки, получаемые подписчиками, которые будут высвечиваться в комментариях под публикациями.

Стоит отметить, что аналитики заметили, что Instagram работает над внедрением новой функции еще в ноябре 2021-го. На странице приложения в AppStore в разделе "Встроенные покупки" тогда появился набор товаров "Instagram Subscriptions" ("Подписки в Instagram").

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