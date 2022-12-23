Киевстар дополнительно инвестирует 50 млн. грн.в источники бесперебойного питания для работы услуги "Домашний Интернет". Это даст возможность обеспечить интернетом более 10 тыс. домов во время веерных или стабилизационных отключений электроэнергии. Монтажные работы будут продолжаться в течение зимы.

Установка источников бесперебойного питания (далее – ИБП) происходит поэтапно, в зависимости от возможности закупки и поступлений этого дефицитного оборудования. Впрочем, если абонент может предоставить собственный ИБП для резервирования сервиса по своему адресу, оператор просит обратиться на почту power@kyivstar.ua, или оставить заявку по телефону 0 800 300 460.

Базовые характеристики ИБП:

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Выходное напряжение 220В/240В;

Батарея – 1 x 12 В / 9 Ач*;

Отсутствие функции Green mode, т. е. выключение ИБП при низком потреблении;

Должен иметь функцию автоматического запуска при восстановлении света;

Уровень потребления коммутатора в час – около 20 Вт.

Кроме того, оператор обращается к представителям ОСМД, ЖЭКов, управляющих компаний и коммерческих учреждений, которые размещены в жилых домах, с просьбой содействовать электропитанию оборудования компании. Это можно реализовать через переключение оборудования на зарезервированные линии электроснабжения в доме, собственных генераторов, аккумуляторов или других источников альтернативного питания.

"Уменьшение энергетической зависимости – это один из главных вызовов на сегодня. Параллельно с закупкой и монтажом ИБП, мы модернизируем оптическую сеть, что нивелирует влияние соседних домов. Кроме этого, важным звеном в обеспечении фиксированного интернета является непосредственно питание основных узлов. Сейчас Киевстар инвестировал уже более 600 млн. грн. в обеспечение своих базовых станций мощными аккумуляторами и генераторами. Таким образом, совместными усилиями, мы уменьшим энергозависимость сервиса. Но конечно на это нужно время и терпение наших абонентов", - прокомментировал руководитель департамента фиксированной связи Киевстар, Сергей Сухорук.

Подробнее ознакомиться с тем, как устроена сеть "Домашнего Интернета", можно в видео по ссылке.

Несмотря на все вызовы, вызванные террористическими атаками РФ, компания продолжает восстанавливать сеть в деокупованих городах, подключать дома к интернету с максимальной скоростью до 1 Гбит/сек., а также обеспечивает интернетом 1420 бомбоубежищ и модульные дома для семей переселенцев. Сейчас таких уже 832.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2022 года обслуживал 24,4 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, Cloud solutions, IoT, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар активно помогает абонентам, обществу и стране преодолевать трудности военного времени. За 2022 год компания перечислила благотворительным фондам 104 млн грн помощи на гуманитарные нужды общества и предоставила абонентам бесплатных услуг и бонусов в сумме эквивалентной 574 млн грн. Киевстар поддержал инициативу Президента Украины United24 по привлечению средств на восстановление Украины и выделил 300 млн грн на восстановление цифровой инфраструктуры. Также компания за свой счет подключает к скоростному интернету бомбоубежища и модульные дома для переселенцев.

Акционер Киевстар – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua