Теперь украинские пользователи могут добавлять музыку в Stories на территории Украины.

На территории Украины стала доступна функция Instagram Music, которая позволяет пользователям добавлять музыку при публикации Stories.

Добавление в украинском сегменте популярной соцсети новой функции, которая впервые появилась в Инстаграм еще в 2018 году, заметили пользователи соцсетей.

Стоит отметить, что до этого украинские пользователи могли добавлять музыку в Сториз, только находясь в странах, где эта функция была доступна. тем не менее, их подписчики, находящиеся в Украине, все равно не могли прослушать музыку.

Накладывать музыку в Сториз можно как на фото и видео, так и лайф-видео.

Как добавить музыку в Stories в Instagram:

1. При размещении Сториз необходимо зайти в "меню стикеров" и выбрать функцию добавления музыка, как показано на фото ниже.

2. После этого из выпадающего списка можно выбрать интересующую вас мелодию, которой можно будет сопроводить вашу Сториз. В процессе подбора музыки можно будет выбрать конкретный кусок песни, который вы бы хотели добавить. Также существует несколько форматов музыки в Сторис – иконкой с обложкой музыкального альбома или бегущей строкой с текстом композиции.

Как сообщал УНИАН, ранее на фоне массовой критики от пользователей Instagram решил отказаться от некоторых последних нововведений и вернуться к предыдущему дизайну сервиса.

В частности, соцсеть избавиться от нового дизайна ленты публикаций, который предполагает полноэкранное отображение постов в духе TikTok. Кроме того, в ленте Instagram временно станут реже появляться рекомендуемые посты от случайных аккаунтов.